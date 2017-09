(AFP/mth) - Liliane Bettencourt, die Erbin der Kosmetik-Konzerns L'Oréal, ist in der Nacht zu Mittwoch im Alter von 94 Jahren gestorben, wie ihre Familie am Mittwoch mitteilte.

Liliane Bettencourt sei in der Nacht in ihrem Wohnsitz "friedlich entschlafen", so die Tochter der Milliardärin in einer Mitteilung an die Presse. Liliane Bettencourt besaß laut "Forbes" zuletzt ein geschätztes Privatvermögen von fast 40 Milliarden Dollar und war damit die reichste Frau der Welt. In der Liste der größten Privatvermögen belegte sie Platz 14.

Bettencourt war seit 2012 gesundheitlich angeschlagen und hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie stand zuletzt unter Pflegschaft. Aufsicht erregt hatte zuletzt auch ein Prozess, in dem fünf Journalisten sowie der ehemalige Kammerdiener wegen Verletzung der Privatsphäre der Milliardärin angeklagt waren. Alle sechs Angeklagten wurden freigesprochen.