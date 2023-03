Les victimes ont livré les derniers témoignages avant deux semaines cruciales durant lesquelles les accusés seront interrogés.

International 4 Min.

Belgique

L'ombre d'un autre terrorisme sur le procès des attentats de Bruxelles

Les victimes ont livré les derniers témoignages avant deux semaines cruciales durant lesquelles les accusés seront interrogés.

Par Max Helleff (Bruxelles)

Le procès des attentats de Bruxelles recèle son lot d'inattendus.

Inattendu que le témoignage de cette directrice d'association, Sandrine Couturier, qui a survécu à l'explosion de Maelbeek, le 22 mars 2016. A la cour, elle a détaillé d'une voix douce et posée ses «trois temps de réparation»: physique, psychique et sociétale. Cette dernière est sans doute la plus étonnante, Sandrine Couturier expliquant comment elle est allée à la rencontre des mamans de jeunes partis combattre en Syrie. C'est de cette mouvance internationale à laquelle environ 500 Belges ont participé que sont issus les kamikazes de Paris et de Bruxelles.

Les témoignages poignants des victimes des attentats de Bruxelles Les témoignages des victimes et de leurs familles se succèdent au procès des attentats de Bruxelles, composant un effroyable martyrologe.

«J'ai pris le métro à Demey, dit-elle. A la station Maelbeek, j'étais sur mon GSM, je n'ai donc pas vu le jeune homme porteur d'un sac à dos (…) Je me souviens, et de la violence d'un choc sur le haut de ma poitrine, et d'avoir vu le toit du wagon qui s'ouvre comme une boîte de conserve. Je n'avais qu'un seul but: sortir». Brûlée au visage et aux mains par la bombe de Khalid El Bakraoui, elle va surtout chercher à panser ses blessures mentales: «Je me sentais du côté des morts, il m'a fallu reconstruire un chemin vers les vivants».

Mohamed Abrini prend la parole

C'est alors qu'est intervenue l'autre surprise de cette audience: Mohamed Abrini, le terroriste survivant de Zaventem, a eu des mots de remerciement envers Sandrine Couturier pour son témoignage. «Je veux lui dire que je suis désolé qu'elle ait eu à traverser cette épreuve (...) Dans le box des accusés, je pense que tout le monde pense pareil». L'«homme au chapeau» a alors souhaité à la victime «le meilleur pour l'avenir».

«J'avais l'impression d'amener les gens à l'abattoir» Les témoignages douloureux revenant sur l'explosion de Maelbeek se succèdent au procès des attentats de Bruxelles.

La prise de parole d'un des principaux accusés du procès de Bruxelles n'a pas fini d'étonner. Car elle diverge fondamentalement de l'attitude narcissique et agressive qu'ont observée ceux-ci depuis le début du procès. Non seulement Abrini a eu des mots d'excuses pour la victime, mais il y a inclus les autres accusés – sans que l'on sache si ces derniers partagent son point de vue. On est loin du «On subit nous ici! On n'a rien fait du tout!», lâché le 21 mars dernier par Salah Abdeslam face à la colère de Walter Benjamin, cette victime qui a perdu une jambe à Brussels Airport.

Le régime de transfèrement allégé

Faut-il y voir l'amorce d'un changement de défense? Ou simplement une manière de saluer l'écoute donnée par Sandrine Couturier aux mamans de djihadistes? Les prochaines semaines le diront. Mais il y aurait une logique dans le chef d'un Mohamed Abrini à rentrer activement dans les débats alors que l'interrogatoire des accusés commencera la semaine prochaine. Elle correspond par ailleurs à l'allègement du régime de transfèrement des prisonniers. Si les fouilles à nu restent pratiquées quotidiennement avant le départ de la prison d'Haren pour le Justitia où se déroule le procès, les génuflexions jugées dégradantes par les accusés sont désormais interdites par décision de justice.

Les arrestations de la semaine écoulée rappellent que le terreau de l'extrémisme reste potentiellement fertile.

La levée de cette mesure a conduit cette semaine une trentaine de policiers fédéraux chargés de l'encadrement du procès à protester. Une manière de montrer qu'ils sont, eux aussi, soumis à pression, écartelés entre les droits des prisonniers et le devoir d'assurer la protection des débats.

Nouvelles arrestations

Une série d'arrestations pratiquées en début de semaine vient précisément de rappeler au pays que la menace du terrorisme reste présente, que le procès de Bruxelles ne clôt pas nécessairement cette séquence cauchemardesque. Huit personnes ont été privées de liberté pour audition, trois à Bruxelles et cinq à Anvers. Plusieurs d'entre elles sont connues pour extrémisme islamiste. Âgées pour la plupart d'une vingtaine d'années, issues de communes qu'ont fréquentées autrefois les terroristes de Paris et de Bruxelles, elles «semblaient déterminées à commettre un attentat terroriste». Selon la presse flamande de ce vendredi, le président de la N-VA Bart De Wever aurait été leur cible - ou une de leurs cibles.

Ces djihadistes belges bons pour les attentats-suicides Nouvelle semaine en dents de scie au procès des attentats de Bruxelles, où un portrait peu glorieux de la main-d’œuvre belge de l’Etat islamique a été dressé.

Le niveau général de la menace en Belgique, actuellement évalué à deux (niveau «moyen») sur une échelle de quatre, n'a toutefois pas été relevé. La police judiciaire explique pourtant de son côté que des «attentats sont encore régulièrement, ou en tout cas ponctuellement, évités» comme on l'a vu en février dernier lors de l'élection de Miss Belgique.

Lundi, l'interrogatoire des accusés pourra débuter, après un mois consacré aux témoignages des victimes et aux explications des experts. Il durera deux semaines. Ce sera un moment extrêmement important. Et tendu. Le risque qu'un Abrini et qu'un Abdeslam ne profitent de l'occasion pour donner dans le prosélytisme n'est en effet pas à exclure. Les arrestations de la semaine écoulée rappellent que le terreau de l'extrémisme reste potentiellement fertile.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.