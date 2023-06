L’Etat de Borno symbolise les défis du Nigéria: inégalités sociales, tensions religieuses, insécurité. Reportage d'une région traumatisée.

L’Etat de Borno, martyrisé par le djihadisme

Par Laurence D'Hondt (Maiduguri)

Le représentant de l’église nigériane Church of Christ in Nations est nerveux. Il est difficile à suivre tant il enchaine les informations de manière confuse. Son regard affecté par un léger strabisme ajoute au sentiment d’impuissance inquiète qu’il véhicule. «Un prêtre vient d’être enlevé dans le district de Ngala où sévit encore le groupe djihadiste Boko Haram», confie-t-il, «cela s’est passé hier. Il faut que j’y aille mais les routes sont dangereuses et je n’ai même pas d’argent pour l’essence.»

Le révérend Kallamu Musa Ali Dikwa se sent seul. Photo: Laurence D'Hondt

Le révérend Kallamu Musa Ali Dikwa se sent seul. Dans le quartier de Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno qui a été traumatisée par les violences de l’insurrection djihadiste pendant dix ans, les chrétiens rasent les murs. Ils sont pourtant 35% encore dans l’Etat, mais ils n’ont pas oublié qu’ils ont été parmi les cibles privilégiées de la violence de leur leader Abubakar Shekau, un homme dénué de scrupules, qui arborait sa cruauté comme un porte-drapeau et a multiplié les enlèvements de jeunes filles dans les pensionnats chrétiens pour les emmener en captivité dans la brousse, souvent comme esclaves sexuelles, parfois comme futures bombes humaines sur les marchés de la région.

L’hypothèse d’une résurgence de ces temps maudits suffit à paralyser les chrétiens.

L’hypothèse d’une résurgence de ces temps maudits suffit à paralyser les chrétiens. Et le révérend en est la preuve involontaire. Il roule des yeux paniqués, mais fidèle à son engagement, il se rendra sur les lieux de l’enlèvement. En vain.

Une brousse dangereuse

La brousse qui entoure la capitale de l’Etat de Borno dans le nord-ouest du pays reste dangereuse. Les attaques des djihadistes du groupe Boko Haram mais aussi désormais de l’Etat Islamique en Afrique de l’Ouest sont toujours fréquentes sur une grande partie du territoire de l’Etat.

Fondé par Mohammed Yusuf, Boko Haram qui signifie «Livre interdit» a fait son apparition sur la scène politique nigériane au début des années 2000. Il avait pour objectif de faire appliquer la Charia sur le territoire nigérian, en combattant les valeurs occidentales qui inspirent le pouvoir nigérian actuel, trop ancré à leurs yeux dans le sud chrétien du pays. Si le groupe est aujourd’hui sur le déclin, il continue de sévir. «Les djihadistes bloquent toujours les routes et demandent une taxe de passage. Si les voyageurs ne l’ont pas, ils sont menacés, dévalisés, parfois tués», témoigne Abdulkareem Harouna, le journaliste du site indépendant «Human Angle ».

Le 10 mars dernier, pas moins de 35 pêcheurs ont été torturés et exécutés parce qu’ils avaient tendu leurs filets sans tenir compte des avertissements des djihadistes. Sur la frontière avec le Cameroun, des témoignages convergents assurent que des personnes kidnappées sont exécutées une par une, chaque vendredi… La violence exaltée du groupe a paralysé l’Etat pendant plusieurs années, mais la mort d’Abubakar Shekau le 19 mai 2021 a consacré le recul du mouvement, concurrencé depuis quelques années par les combattants de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest pendant que de vaste opérations de l’armée nigériane ont permis de reprendre le contrôle de larges portions du territoire.

Un Etat-modèle?

La ville de Maiduguri affiche désormais une sorte de calme retrouvé. Les longues allées bordées d’arbres qui traversent Maiduguri, la capitale du nord-est du Nigéria ne portent plus aujourd’hui de traces d’échanges de tirs ou de l’explosion d’un kamikaze mais un flux continu de keke napep, ces tricycles indiens de couleur jaune, et de voitures allemandes qui respectent les feux rouges mais ferment les vitres devant les bras tendus des petits élèves des écoles coraniques, contraints de mendier pour manger.

L’université connue dans le pays pour la qualité de son enseignement reçoit à nouveau des étudiants. Les abords de la ville sont envahis de constructions nouvelles mais aussi de misérables camps de personnes déplacées - un million et demi selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations. A la lisière du Sahel, de la frontière tchadienne, nigérienne et camerounaise, Maiduguri redevient lentement un carrefour commercial et éducatif, même si toutes les routes qui y conduisent, obligent ceux qui le peuvent à prendre une escorte armée. «Le gouverneur veut se présenter comme le pacificateur de l’Etat de Borno et en faire la vitrine du gouvernement», explique Yesmine, responsable du Forum d’ONG international NIF dans la région.

Mais cette paix restaurée ne l’est aujourd’hui que dans la ville de Maiduguri. Et les méthodes du gouverneur pour y parvenir, laissent souvent pensifs. Ainsi, fin 2021, il a décidé de fermer tous les camps de réfugiés de la ville afin de les forcer, contre quelques centaines d’euros, à retourner dans leurs villages alors que ceux-ci sont encore souvent sous le feu des djihadistes.

Des membres de la Church of Christians in Nation. Photo: Laurence D'Hondt

Autre processus de pacification contestable: le gouverneur a promis aux combattants de Boko Haram argent et liberté en cas de reddition. Près de 100.000 personnes sont sorties de la brousse depuis lors. Selon la documentation officielle, nommée le «Borno Model», un processus de sélection permet de dissocier les anciens jihadistes des non-combattants. Mais la réalité est confuse. Le processus de déradicalisation est très approximatif, laissant les victimes des exactions craindre le retour à la vie normale de ces combattants, coupables de crimes et désormais riches de l’aide à la réinsertion.

Des élections orientées

La pacification relative de l’Etat de Borno a néanmoins porté ses fruits: le 18 mars dernier, son puissant gouverneur, Babagana Zulum s’est fait réélire pour un nouveau mandat, même s’il n’a pas hésité à intimider les bastions d’opposition et à payer les centaines de milliers de déplacés pour voter en sa faveur.

Au niveau national, le parti APC (All Progressives Congress) fatigué par huit ans de pouvoir à lui aussi remporté les élections présidentielles, en barrant la route, à coups d’irrégularités flagrantes, à l’émergence de l’outsider Peter Obi, un Igbo chrétien du sud du Nigéria. Ce faisant, il a brisé pour la première fois en 25 ans d’alternance démocratique le pacte tacite qui veut que le président et le vice président soient chacun d’une religion différente. En effet, c’est le «double ticket» musulman incarné par Bola Tinubu et Kashim Shettima qui a remporté les élections présidentielles du 25 février dernier. Une situation qui relance l’inquiétude des communautés chrétiennes du nord du pays, plus particulièrement dans l’Etat de Borno, où elles sont minoritaires.

Un fragile équilibre religieux

L’équilibre du Nigéria, ce géant d’Afrique de quelque 220 millions d’habitants, tient depuis son indépendance à la mise en place d’un gouvernement fédéral qui tente de maintenir une union entre ses 36 différents états, parmi lesquels ceux du nord, à dominance musulmane et ceux du sud du pays à dominance chrétienne.

Sous la pression d’un Islam qui se radicalise dans la plupart des pays de la région, douze Etats du nord du pays ont adopté un code civil et pénal issu de la Charia (loi issue du Coran) en 2000, mettant ses régions sous la coupe d’une application de la loi coranique, notamment en matière de crimes. Mais cela ne semble pas suffisant pour ramener la paix entre les communautés.

Les violences touchent à présent le centre du pays, à travers le cas problématique de l’Etat du Plateau ou les communautés musulmanes se sentent citoyens de seconde zone. «L’Islam fait depuis longtemps une poussée vers le sud», souligne Daniel Bach, directeur de recherches à l’université de Bordeaux, «par le biais notamment des commerçants qui viennent du nord.» La sécheresse grandissante de la région sahélienne n’est pas étrangère à cette poussée des commerçants musulmans vers le sud habité par des agriculteurs souvent chrétiens.



Mais l’Islam n’est pas toujours le loup et le christianisme, l’agneau. Odon Vallet, spécialiste des religions

«Mais l’Islam n’est pas toujours le loup et le christianisme, l’agneau », nuance le spécialiste des religions, Odon Vallet, «certaines églises anglo-saxonnes ont adopté des comportements très agressifs.»

Selon Ruth Marshall, professeur des sciences politiques et religieuses à l’Université de Toronto, les églises évangéliques, notamment pentecôtistes, utilisent depuis quelques années, une rhétorique axée sur la reconquête du Nigéria par le Christ, ce qui entre en conflit ouvert avec le projet islamiste. En l’absence d’une couverture médiatique autre que locale, il n’est pas facile de nuancer ce qui s’y passe et de comprendre les ressorts profonds de ces tensions qui sont aussi sociales.

«L’Occident a tendance à vouloir trop vite faire une lecture religieuse des conflits », explique encore le professeur Bach. Le pays a une longue tradition de syncrétisme et possède une forte vitalité économique, une société civile active, une presse partiellement libre, à côté d’un cinéma, d’une littérature ou d’une musique parmi les plus créatifs et libres du continent. Sans parler d’une tradition de non-alignement qui fait sa fierté nationale. La confessionnalisation du conflit au Nigeria comme en Centrafrique est un écueil que la majorité des élites nigérianes tentent d’éviter, car elle pourrait menacer l’équilibre du pays et favoriser les groupes les plus radicaux, en leur permettant de passer de l’échelon local au niveau national, voire international.



