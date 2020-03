L'Afghanistan sombre dans le chaos

Alors que l'Amérique se prépare à retirer son armée, une crise institutionnelle vient s'ajouter à des violences croissantes.

Donald Trump, exaspéré par les «guerres qui ne finissent pas», va retirer ses troupes d’Afghanistan, dans l’espoir – et c’est un premier paradoxe – que ce retrait va contribuer à la pacification d’un pays où l’armée américaine est présente depuis plus de 18 ans, depuis les funestes attentats du 11 septembre 2001 à New York, sans jamais avoir réussi à dompter ni les taliban ni les multiples mouvances combattantes qui évoluent dans leur sillage.

Sans doute le président américain s’est-il souvenu que l’Union soviétique aussi s’était cassé les dents sur les montagnes de ce pays dont l’armée rouge fut chassée par les moudjahidines en 1989 ...