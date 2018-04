Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Samstagabend in Trier. Pferde, die eine Kutsche mit Fahrgäste zogen, gingen durch. Vier Personen wurden verletzt.

International 3

Kutschunfall mit mehreren Verletzten in Trier

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Samstagabend in Trier. Pferde, die eine Kutsche mit Fahrgäste zogen, gingen durch. Vier Personen wurden verletzt.

(siko) - Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Samstagabend in Trier gegen 18.35 Uhr im Stadtteil Mariahof. Nach ersten Informationen war ein Pferdegespann vom Brubacher Hof unterwegs zum Hofgut Mariahof, als die Pferde aus noch unbekannter Ursache durchgingen. Sie blieben mehrere Male an Verkehrsschildern und an Straßenlaternen hängen oder rissen diese um. Letztendlich blieben sie kurz vor einer Straße mit der Kutsche an einem Mast hängen. Dabei rissen sich die Pferde los.



3 Vier Personen wurden verletzt. Foto: SIKO

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Vier Personen wurden verletzt. Foto: SIKO Vier Personen wurden verletzt. Foto: SIKO Vier Personen wurden verletzt. Foto: SIKO





Ein Pferd konnte gehalten werden, ein weiteres wurde durch die Polizei gesucht. Bei der rasanten Fahrt flogen mehrere Mitfahrer von der Kutsche. Mindestens vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.







Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Neben der Polizei waren mehrere Rettungswagen der Berufsfeuerwehr und der Notarzt im Einsatz sowie die Wache eins.