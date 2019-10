Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in syrischen Kurdengebieten sind am Samstag in mehreren europäischen Städten Tausende Menschen auf die Straße gegangen.

Kurden protestieren gegen türkischen Militäreinsatz in Syrien

Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in syrischen Kurdengebieten sind am Samstag in mehreren europäischen Städten Tausende Menschen auf die Straße gegangen.

(dpa) - Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in syrischen Kurdengebieten sind am Samstag in deutschen Städten Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Allein in Köln schlossen sich Schätzungen zufolge mehr als 10.000 Menschen einem Protestmarsch an. Dabei forderten die überwiegend kurdischen Demonstranten ein Ende der türkischen Offensive in Nordsyrien und verurteilten das Vorgehen von Präsident Recep Tayyip Erdogan.



6 Köln: Tausende Menschen nehmen an der Demonstration «Stoppt die Invasion kurdischer Gebiete» auf der Deutzer Freiheit teil. Foto: dpa

Die Demonstranten hielten auf ihrem Marsch durch den Stadtteil Deutz zahlreiche Fahnen in den kurdischen Nationalfarben in die Höhe. Aus der Menge wurde immer wieder skandiert, Erdogan sei ein „Terrorist“. „Keine deutschen Waffen für Erdogans Machenschaften“, hieß es auf Transparenten. Die Polizei war mit mehreren Hundertschaften vor Ort, um mögliche Auseinandersetzungen mit Erdogan-Anhängern zu unterbinden.

Proteste auch im Saarland

Auch in anderen deutschen Städten gab es Proteste. In Frankfurt am Main zählten die Polizei fast 4.000 Teilnehmer. „Schluss mit dem Massaker in Rojava“ und „Hände weg von Rojava“, skandierte die aufgebrachte Menge. Sie forderte politischen Druck Deutschlands auf Erdogan. „Ab heute wird es keine ruhige Minute mehr für diese Bundesregierung geben“, sagte ein Redner.

Rund 700 Kurden versammelten sich in der Innenstadt von Saarbrücken. Die Stimmung sei friedlich gewesen, berichtete die Polizei. Sie hatte Teilnehmer davor gewarnt, Symbole der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK oder Bilder des Anführers Abdullah Öcalan zu zeigen. Diese Anweisungen seien befolgt worden.

Proteste auch in Frankreich

Und auch in Frankreich haben Tausende Menschen gegen den türkischen Militäreinsatz in Syrien protestiert. In Paris sollen an dem Demonstrationszug am Samstag durch die Hauptstadt über 20.000 Personen teilgenommen haben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Bezug auf die Organisatoren. Unter den Protestierenden waren auch mehrere Politiker gewesen, vor allem aus dem linken Parteispektrum. Auf den Spruchbändern standen Slogans wie „Die Türkei fällt in Rojava ein, Europa schaut gelassen zu“.

Paris: Demonstranten versammeln sich auf dem Platz der Republik zur Unterstützung des kurdischen Volkes von Syrien. Foto: dpa

In Marseille sollen dem landesweiten Protestaufruf des Demokratischen Kurdischen Rats Frankreich (CDK-F) rund nach Angaben der Organisatoren 6.000 Kurden gefolgt sein. Die Präfektur gab der AFP die Zahl der Demonstrierenden mit 1500 an.

Militäroffensive in Syrien

Die am Mittwoch begonnene türkische Militäroffensive richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Am vierten Tag der Offensive im Nordosten Syriens drangen türkische Truppen in den strategisch wichtigen Grenzort Ras al-Ain ein.



6 Mitglieder der von der Türkei unterstützten Syrischen Nationalarmee sitzen auf einem Auto und machen das Victory-Zeichen. Die Soldaten versammeln sich, um das türkische Militär zu unterstützen, das seine Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien fortsetzt. Foto: dpa

