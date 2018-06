Kugelhagel in US-Zeitungsredaktion

Möglicherweise war es das Ende einer jahrelangen Fehde: Ein Mann stürmt in die Redaktionsräume einer Lokalzeitung und schießt um sich. Fünf Menschen sterben.

(dpa) - Hatte er eine alte Rechnung offen? War es Rache? Ein bewaffneter Mann ist am Donnerstag in die Redaktion der kleinen Lokalzeitung „Capital Gazette“ in der US-Stadt Annapolis eingedrungen und hat fünf Menschen erschossen ...