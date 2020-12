Schwedens Sonderweg in der Corona-Pandemie stößt an seine Grenzen. Die Regierung will nun härter durchgreifen, doch ihr fehlen die rechtlichen Grundlagen.

Kritik an Schwedens Corona-Strategie wird lauter

Von LW-Korrespondent Helmut Steuer (Stockholm) Es ist eine schallende Ohrfeige für die schwedische Regierung: Die Coronastrategie, die zum Ziel hatte, vor allem Menschen in Alters- und Pflegeheimen vor der Pandemie zu schützen, ist gescheitert ...