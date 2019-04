Kritik an „Judasgericht“ in polnischer Kleinstadt

Ein in Polen begangener „Karfreitagsbrauch“ zieht scharfe Kritik aus dem In- und Ausland auf sich.

Ein in Polen begangener „Karfreitagsbrauch“ zieht scharfe Kritik aus dem In- und Ausland auf sich. In der Kleinstadt Pruchnik war eine Strohpuppe in einem rituellen „Judasgericht“ verbrannt worden.