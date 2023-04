Ein Priester soll jahrzehntelang Missbrauch begangen und dokumentiert haben. Der Umgang der Kirche mit dem Fall stößt auf Kritik.

Rücktrittsforderung

Kritik am Umgang mit Missbrauchsfall aus Bistum Trier

Ein inzwischen verstorbener Priester aus dem Bistum Trier soll jahrzehntelang Missbrauch begangen und dokumentiert haben. Öffentlich machte das nun sein Neffe. Der Umgang der Kirche mit dem Fall stößt auf Kritik.

(KNA/tom) - Nach Bekanntwerden eines Missbrauchsfalls aus dem Bistum Trier stehen kirchliche Verantwortungsträger erneut in der Kritik. Es geht um den im vergangenen Jahr gestorbenen Priester Edmund Dillinger aus dem Saarland, der jahrzehntelang Missbrauch begangen und in Tausenden Fotos dokumentiert haben soll. Die Bilder zeigten laut einem Bericht der „Rhein-Zeitung“ unbekleidete Heranwachsende, von denen einige erkennbar minderjährig seien. Viele von ihnen seien dunkler Hautfarbe. Die Aufnahmen sollen von den 1960er Jahren bis in die 2000er Jahre reichen. Die Motive würden immer drastischer und seien teilweise eindeutig pornografisch.



Der Betroffenenverein „Missbrauchsopfer im Bistum Trier“ (Missbit) forderte am Wochenende den Rücktritt des Vorsitzenden der Aufarbeitungskommission im Bistum, Gerhard Robbers. Er soll Steffen Dillinger, dem Neffen des Priesters, der den Fall aufdeckte, laut „Rhein-Zeitung“ dazu geraten haben, die belastenden Fotos zu verbrennen.

Missbit sprach von einem „unsäglichen Vorgang“, mit dem sich Robbers für die Aufarbeitung disqualifiziert habe. Ihm fehle die Perspektive der Opfer. Die Fotos seien Beweismaterial. Sie könnten etwa für Anträge auf Zahlungen für erlittenes Leid wichtig sein.

Robbers teilte auf Anfrage zu dem Fall mit: „Die Unabhängige Aufarbeitungskommission geht den Vorgängen - wie in allen entsprechenden Fällen üblich - mit Nachforschungen in den Akten und Gesprächen weiterhin nach.“ Zur Kritik an seiner Person äußerte er sich bis Sonntagnachmittag nicht. Auch das Bistum kommentierte die Anschuldigungen gegen Robbers nicht.

Ein bekannter Missbrauchstäter im Schuldienst?

Brisanz erhält der Fall dadurch, dass Edmund Dillinger bis 1999 zwanzig Jahre am Max-Planck-Gymnasium in Saarlouis als Religionslehrer eingesetzt war. Dabei soll es bereits 1971 Hinweise auf übergriffiges Verhalten gegeben haben. Daraufhin sei der Mann aber nur zeitweise nach Nordrhein-Westfalen versetzt worden. Auslöser dieser Maßnahme soll ein von Dillinger angefertigtes Foto gewesen sein, das im Rahmen einer Rom-Wallfahrt mit Jugendlichen entstand und einen alkoholisierten Jugendlichen in Badehose zeigt.

1979 wechselte er dann in den saarländischen Schuldienst. Aussagen ehemaliger Schüler gegenüber dem „Luxemburger Wort“ legen nahe, dass Dillinger auch in seiner Saarlouiser Zeit zumindest versuchte, sich Jungen und jungen Männern zu nähern. Es sei erkennbar gewesen, dass er sich „zu Jungs hingezogen gefühlt habe“. Bei einer weiteren Rom-Wallfahrt habe er unbedingt „Brüderschaft trinken“ wollen und einen Schüler dabei gegen dessen Willen auf den Mund geküsst.

Die Schulleitung des Max-Planck-Gymnasiums veröffentlichte ein Statement auf der Schulwebsite: Die Schule verfüge heute über keine Unterlagen zu Dillinger. Es sei nach ersten Nachforschungen nicht bekannt, dass es im Kontext seiner Tätigkeit am MPG zu übergriffigen Handlungen gekommen wäre. Man stehe in engem Kontakt zum Ministerium für Bildung und Kultur.

Späte Sanktionierung

Erst 2012, also 13 Jahre nach seiner Pensionierung, wurde Dillinger nach Angaben des Bistums sanktioniert, durfte keine Messen mehr feiern, und der Umgang mit Jugendlichen wurde ihm verboten. Zuvor genoss er hohes Ansehen, wurde unter anderem mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet - für seine Arbeit mit dem Verein CV-Afrika-Hilfe e.V., den er 1972 gegründet hatte, also ein Jahr, nach seiner ersten Versetzung.

Laut seiner ehemaligen Schüler habe Dillinger in nahezu jeder Religionsstunde „mit dem Klingelbeutel“ Geld „für Afrika“ gesammelt. Der Verein hat ihm direkt nach den ersten Veröffentlichungen vergangene Woche posthum die Mitgliedschaft und den Ehrenvorsitz entzogen.

Auch aus der Politik kommt Kritik am Handeln des Bistums. Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) kündigte an, eine eigene Stelle einzurichten, an die sich mögliche Opfer des Priesters wenden können. Ziel sei eine transparente Aufarbeitung.