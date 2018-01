(TJ) - Ein Toter und zwei Verletzte, so lautet die Bilanz einer Schießerei im Zentrum der Stadt Amsterdam am Freitagabend. Dies berichtet die niederländische Polizei am Abend auf ihrem Twitter-Konto.

Laut Bericht von Augenzeugen seien mehrere Schüsse abgegeben worden. Ein Großaufgebot von Polizeikräften war im Einsatz. Die Umgebung des Tatorts um die Grote Wittenburgerstraat sei abgeriegelt worden. Derzeit würden Zeugen vernommen und Spuren am Tatort gesichert.



Es handele sich "eindeutig nicht um ein Attentat, sondern um einen kriminellen Vorfall", sagte ein Polizeisprecher. Niederländische Medien berichteten, Zeugen hätten mehrere Schüsse gehört und einen vermummten Mann flüchten sehen.