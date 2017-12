(TJ) - Der Königspalast in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad war Ziel einer Rakete, die Huthi-Rebellen aus dem Jemen am Dienstagmorgen in Richtung Riad abgefeuert haben. Die Rebellen bestätigten über einen Sprecher den Angriff.

Der Flugkörper der jemenitischen Rebellengruppe konnte abgefangen werden, Schäden oder menschliche Opfer wurden keine gemeldet.