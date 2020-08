Alexej Nawalny ist einer der schärfsten Kritiker des Kremls. Nun liegt er im Koma. Seine Mitstreiter sprechen von einer Vergiftung.

International 4 Min.

Kremlkritiker Nawalny nach möglicher Vergiftung im Koma

Alexej Nawalny ist einer der schärfsten Kritiker des Kremls. Nun liegt er im Koma. Seine Mitstreiter sprechen von einer Vergiftung.

(dpa) - Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny liegt nach einer möglichen Vergiftung in einem Krankenhaus im Koma. Das teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch in der sibirischen Großstadt Omsk am Donnerstag mit. Er sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden und nicht bei Bewusstsein. „Ich bin sicher, dass er absichtlich vergiftet wurde“, sagte Jarmysch. Nawalnys engster Kreis geht davon aus, dass Informationen über eine mögliche Vergiftung zurückgehalten werden. Seine Ehefrau Julia sei zunächst nicht über den genauen Gesundheitszustand des Oppositionellen informiert worden.

„Er befindet sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand“, bestätigte zunächst ein behandelnder Arzt. Zur Diagnose nannte er keine Details. „Vergiftung ist eine Möglichkeit.“ Die Lage habe sich seit der Ankunft im Krankenhaus deutlich stabilisiert, hieß es. „Was wir bislang geschafft haben, ist für den Moment ein vorsichtiges gutes Zeichen“, sagte der stellvertretende Chefarzt Anatoli Kalinitschenko. Die Klinik sei im Kontakt mit Spezialisten in Moskau.

Ärztin: Kremlkritiker Nawalny könnte vergiftet worden sein Er gehört zu den schärfsten Kritikern des Kremls – Alexej Nawalny kam im Zuge neuer Proteste in Haft. Dann musste er ins Krankenhaus. Es gibt eine Diagnose, doch Nawalnys Ärztin hat Zweifel daran.

Der 44 Jahre alte Oppositionelle war gerade zu Recherchen in Sibirien unterwegs. Vor der Abreise sei es ihm noch gut gegangen, sagte seine Vetraute Jarmysch. Am Flughafen in Tomsk habe er noch eine Tasse schwarzen Tee getrunken. Während des Fluges habe er sich dann unwohl gefühlt. Jarmysch habe versucht, sich um ihn zu kümmern und ihn zu beruhigen. Er habe noch an Bord das Bewusstsein verloren.

Das Flugzeug auf dem Weg nach Moskau landete dann wegen des Notfalls in Omsk, dann wurde Nawalny ins Krankenhaus gebracht. Dort habe das Team auch die Polizei alarmiert, sagte Jarmysch. Die Ärzte seien sehr verschlossen und gäben keine Auskunft. Nawalnys Frau Julia und seine Vertrauensärztin seien sofort nach Omsk geflogen. Erst nach Stunden sei Julia zu ihrem Ehemann gelassen worden, sagte Jarmysch.

Der Kreml betonte, dass es eine Untersuchung durch die Polizei geben werde, sollte sich der Verdacht auf eine Vergiftung bestätigen. „Wie jeden Bürger unseres Landes wünschen wir ihm baldige Genesung“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. „Die Behörden haben viele Kritiker. (...) Wenn aber das Leben eines russischen Staatsbürgers bedroht ist, dann ist das eine ernste Situation, die sowohl Ärzte als auch Ermittler sehr ernst nehmen.“

Worried to hear about Alexei Navalny's @navalny suspected poisoning.

If confirmed, those responsible must be held to account.



Wishing him a swift and full recovery. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 20, 2020

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wünschte Nawalny eine schnelle und vollständige Erholung nach der möglichen Vergiftung. „Sollte sich das bestätigen, müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden“, twittere Borrell.

Liberaler Oppositioneller

„Es besteht kein Zweifel, dass Nawalny wegen seiner politischen Position und seiner Tätigkeit vergiftet wurde“, sagte Wjatscheslaw Gimadi, der Anwalt von Nawalnys Fonds zur Bekämpfung von Korruption. Er wolle eine Untersuchung durch das Ermittlungskomitee beantragen.

Nawalny ist der führende Kopf der liberalen Opposition. Er hat auch viele Feinde im Machtapparat. Der studierte Jurist wirft mit seinem Team der Regierung und Oligarchen regelmäßig Korruption und Machtmissbrauch vor. Zuletzt hatte ihm auch der umstrittene Staatschef von Belarus (Weißrussland), Alexander Lukaschenko, vorgeworfen, hinter den Massenprotesten in seinem Land zu stehen.

Kremlgegner Nawalny zu zehn Tagen Arrest verurteilt Zwar hat Wladimir Putin selbst von Willkür im Fall des Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow gesprochen. Russlands prominentester Oppositioneller Alexej Nawalny aber muss nun eine Strafe absitzen, nachdem er sich ähnlich geäußert hatte.

Jarmysch bringt den Vorfall besonders mit anstehenden Kommunalwahlen in Russland im September in Verbindung. „Offensichtlich haben die Behörden irgendwelche Vorstellungen, dass die Situation gefährlich werden könnte und man, wenn es nötig ist, auch Alexej neutralisieren muss“, sagte Jarmysch dem Radiosender Echo Moskwy.

Auf den prominenten Kämpfer gegen Korruption hatte es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge gegeben. „Dieser Zwischenfall ist der schwerste bisher“, sagte Jarmysch der Deutschen Presse-Agentur. Es sei der inzwischen vierte Fall. Zweimal habe es Farbanschläge gegeben - einmal mit Problemen für sein Auge mit Erblindungsgefahr. Im vorigen Jahr sei er vergiftet worden, in Haft und dann in ein Krankenhaus gekommen.

Dass er von den Behörden an seiner Arbeit regelmäßig gehindert werde, betonte Nawalny öfter. Immer wieder gibt es Razzien in seinen Büros, er wurde auch oft festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt. Vor einem Jahr musste er während seiner Haftstrafe in einem Krankenhaus angeblich wegen eines Allergieschocks behandelt werden. Nawalny betonte damals, dass er vergiftet worden sein könnte.

In Russland waren mutmaßliche Vergiftungen im politischen Milieu in der Vergangenheit immer wieder ein Thema. Auch der Aktivist Pjotr Wersilow, Mitglied der russischen Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot, verdächtigte den russischen Geheimdienst, ihn 2018 in Moskau vergiftet zu haben. Er wurde in Berlin behandelt. Pussy Riot ist mit Aktionen gegen Justizwillkür und Korruption weltweit bekannt.

Alexej Nawalny Prominenter Kreml-Kritiker

(* 4. Juni 1976, Region Moskau) Organisierte Großdemonstrationen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, wurde mehrfach zu kurzen Hastrafen verurteilt

2011-2012 Tritt als Oppositonsführer auf, Kritiker bezeichnen ihn als Nationalisten 2017 Drei Haftstrafen wegen Organisation von Anti-Putin-Protesten Juli 2019 - Zu 30 Tage Haft wegen Aufruf zu Protesten in Moskauer Rathaus verurteilt

- Mit akuter allergischer Reaktion ins Krankenhaus eingeliefert; äußert Verdacht, vergiftet worden zu sein Oktober 2019 Seine Organisation, die Anti- Korruptionsstiftung (FBK), wird als „ausländischer Agent“ gewertet Juli 2020 - Nawalny verurteilt Verfassungsreferendum als „riesige Lüge“

- Büros von FBK-Stiftung durchsucht

- Nawalny darf wegen laufender Ermittlungen Moskau nicht verlassen 20. August 2020 Nawalny nach mutmaßlicher Vergiftung auf Intensivstation



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.