Kreml verdreht Macrons Worte zu Protesten in Frankreich

Die erste Version der englischen Übersetzung. Später wurde der Satz berichtigt, so dass nun auf der Kreml-Seite zu lesen ist: "But, as you know, these people who wanted to nominate their candidacies during the European election campaign were able to do this and to act freely without any obstacles."

Foto: Screenshot von der offiziellen Kreml-Seite (Mittwochmorgen)