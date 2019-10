Die Verurteilung von neun katalanischen Separatisten führt in der Hafenmetropole zu heftigen Protesten. Am Flughafen El Prat herrscht Ausnahmezustand.

International 4 1

Krawalle am Flughafen Barcelona: Dutzende Flüge gestrichen

Die Verurteilung von neun katalanischen Separatisten führt in der Hafenmetropole zu heftigen Protesten. Am Flughafen El Prat herrscht Ausnahmezustand.

(dpa) - Die massiven Proteste in Katalonien gegen die harten Gerichtsurteile für neun Separatistenführer haben auch am Dienstag zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr geführt.

Nachdem bereits am Montag auf dem Flughafen Barcelona zahlreiche Verbindungen gestrichen werden mussten, wurden im Zuge der Aktionen auch am Dienstag mindestens 45 Flüge gecancelt. Dutzende weitere Flugzeuge konnten nur mit Verspätung starten. Viele Passagiere verbrachten die Nacht am Flughafen El Prat.



Proteste in Barcelona Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Proteste in Barcelona

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften außerhalb des Flughafens El Prat in Barcelona. Foto: AFP/Pau Barrena Mehr als 70 Menschen wurden verletzt. Foto: AFP/Lluis Gene Auslöser der Krawalle ist das harte Urteil gegen neun katalanische Separatistenführer. Foto: AFP/Josep Lago Foto: AFP/Josep Lago

Dort hatten nach der Bekanntmachung der Urteile am Montag Tausende Demonstranten versucht, die Zugangswege zu versperren und den gesamten Flughafen lahmzulegen.

Zu der Aktion hatte die Plattform „Demokratischer Tsunami“ aufgerufen.



Das Oberste Gericht in Madrid hatte im Zuge des illegalen Abspaltungsreferendums von Oktober 2017 lange Haftstrafen für frühere katalanische Spitzenpolitiker von bis zu 13 Jahren verhängt. Am Dienstagmorgen war die Situation zunächst ruhig, allerdings war auch der Zugverkehr noch teilweise beeinträchtigt.

Analyse des Separatisten-Urteils: Die Grenzen des Rechtsstaates Der Oberste Gerichtshof musste sich in diesem Verfahren auf ein heikles Terrain begeben: auf das der Strafwürdigkeit politischer Entscheidungen.

Am Flughafen und bei Kundgebungen in Barcelona und anderen Teilen der Region im Nordosten Spaniens war es vor allem am Abend zu teils schweren Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Diese setzte unter anderem Schaumgeschosse ein, um die Demonstranten unter Kontrolle zu halten.

Insgesamt seien mindestens 70 Menschen verletzt worden, drei Aktivisten seien festgenommen worden, berichtete das spanische Fernsehen.