Krankenschwester spritzt Kochsalzlösung statt Impfstoff

Weil sie ein Missgeschick nicht melden wollte, muss sich eine Krankenschwester des Impfzentrums Friesland (Niedersachsen) nun wegen eines möglichen Körperverletzungsdeliktes vor Gericht verantworten.

Der Schwester war eine Ampulle mit Biontech-Impfstoff zu Boden gefallen und zerbrochen. Weil sie diese Panne nicht berichten wollte, vertuschte die Frau den Patzer, indem sie sechs Patienten eine Kochsalzlösung injizierte.

Wenige Tage danach hatte die Mitarbeiterin des Roten Kreuzes einer Kollegin darüber berichtet - die hatte die Sache zur Sprache gebracht. Im Verhör bestätigte die Beschuldigte den Vorfall.

Antikörpertests

Da nicht gewusst ist, welche Patienten die Salzlösung gespritzt bekamen, werden nun 200 Personen, die in der Dienstzeit der Verdächtigen geimpft wurden, genau beobachtet. Sie wurden aufgerufen, sich dringend zu melden. In wenigen Tagen sollen Antikörpertests klären, wer betroffen ist. Es besteht für die Betroffenen keinerlei Gesundheitsrisiko. Im Normalfall wird der Imfstoff mit derselben Lösung aufgezogen und gespritzt.

Polizei und Staatsanwaltschaft sollen Licht in die Affäre bringen, die für die Betroffene schwerwiegende Konsequenzen haben dürfte.

Panne auch in Frankreich

In Frankreich kam es am Dienstag zu einem ähnlichen Fall: Aufgrund einer Panne haben in einem Impfzentrum im Nordosten des Landes 140 Personen irrtümlich nur eine Kochsalz anstelle von Impfstoff verabreicht bekommen.

