Annegret Kramp-Karrenbauer sollte Angela Merkel als deutsche Regierungschefin nachfolgen. Doch nun macht die CDU-Chefin einen Rückzieher.

Kramp-Karrenbauer verzichtet auf Kanzlerkandidatur

(dpa/jt) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet auf eine Kandidatur als Kanzlerkandidatin. Das habe Kramp-Karrenbauer am Montag im CDU-Präsidium mitgeteilt, erklärte ein CDU-Sprecher in Berlin. Laut "Spiegel online" will die 57-Jährige auch den Parteivorsitz zurücklegen.

Als Gründe für ihren Rücktritt nannte sie das unklare Verhältnis ihrer Partei gegenüber der AfD und der Linken. Sie sei strikt gegen eine Zusammenarbeit mit den beiden Parteien. Wegen der gescheiterten Ministerpräsidentenwahl im Bundesland Thüringen hatte es zuletzt Kritik am Verhalten der CDU gegeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel bedankte sich bei Kramp-Karrenbauer und bat sie, ihren Posten als Verteidigungsministerin zu behalten, wie der CDU-Sprecher weiter erklärte.



Die nächste Bundestagswahl steht in Deutschland regulär erst im Herbst 2021 an. Kramp-Karrenbauer, die fast sieben Jahre lang Ministerpräsidentin im Saarland war, hatte Ende 2018 den Parteivorsitz von Bundeskanzlerin Angela Merkel übernommen. Sie wurde für zwei Jahre gewählt, eine Neuwahl des CDU-Vorstandes steht beim Bundesparteitag Ende dieses Jahres an.



Merkel, die Deutschland seit 2005 regiert, will bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidieren.