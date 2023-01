Inoffizielle Geldflüsse und die Unterminierung von staatlichen Institutionen sind ein potenziell existenzgefährdendes Sicherheitsrisiko.

Ukraine-Krieg

Korruption in Kiew stört Kampf gegen Russland

Inoffizielle Geldflüsse und die Unterminierung von staatlichen Institutionen sind ein potenziell existenzgefährdendes Sicherheitsrisiko für die Ukraine.

Von Stefan Schocher

Zu glauben, dass die Ukraine frei sei von Habgier und Systemgewinnlern, die an politischen oder administrativen Posten hängen und abzweigen, was nur geht, wäre naiv. Und wenn da dann die Nachricht reinplatzt, für die Armee sei Nahrung zu Preisen dreimal höher als in Supermärkten bezogen worden, wundert das kaum jemanden in der Ukraine, wie es zugleich dennoch die Gemüter erregt. Aber da ist schon alleine der Umstand, dass man von solchen Fällen hört. Denn: Ja, die Ukraine hat ein Korruptionsproblem. Aber vor allem hat die Ukraine auch eines: Sie hat Journalisten, die solchen Themen nachgehen können, sie hat Medien, die Recherchen zu solchen Fällen publizieren und sie hat vor allem eine kritische Öffentlichkeit, die kein politischer Akteur ignorieren kann. Kein anderes Land auf diesem Kontinent hat binnen 20 Jahren zweimal Millionen Menschen auf die Straße gebracht, um entweder faire Wahlen einzufordern wie 2004/2005 oder einen korrupten Präsidenten aus dem Amt zu entfernen wie 2013/2014.

„Ich möchte, dass dies klar ist: Es wird keine Rückkehr zu dem geben, was in der Vergangenheit war, zu der Art und Weise, wie verschiedene Personen, die den staatlichen Institutionen nahe stehen, oder diejenigen, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, einem Amtsstuhl hinterherzujagen, gelebt haben“, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer seiner abendlichen Videoansprachen.

Dass er jetzt die Notwendigkeit sieht, die Korruption so prominent anzusprechen, hat vor allem zwei Gründe. Erstens: Selenskyjs eigene Geschichte mit der Halbwelt. Lange Jahre hat er für einen Oligarchen gearbeitet, ein Oligarch hat ihn zum Präsidenten gemacht und bevor der Krieg mit Russland mit voller Wucht losging, gab es auch zahlreiche Verdachtsmomente um seine Person selbst. Zweitens: Selenskyj hat verstanden, dass er mit einer kritischen Öffentlichkeit umgehen muss. Denn in der Ukraine kann sich diese sehr rasch gegen einen Amtsträger wenden, wenn sie ignoriert wird.

Was eine kritische Öffentlichkeit bewirkt

Das ist ein Faktor, den Entscheidungsträger in Russland oder Belarus nicht kennen. Da gibt es keine Medien, die Korruptionsfällen nachspüren könnten. Tanzt ein Journalist oder ein Medium aus der Reihe, rücken Behörden an, um entweder die Bücher oder die Brandschutzbestimmungen zu prüfen – oder sie machen sich erst gar nicht die Mühe, einen Vorwand zu finden und nehmen Menschen einfach so fest. So etwas wie eine kritische Öffentlichkeit gibt es da nicht mehr. Da gibt es folglich auch keine Berichte über Korruption. Die Korruption aber, die gibt es freilich dennoch.

„Es wird keine Rückkehr zu dem geben, was in der Vergangenheit war“, betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Foto: dpa

Der zweite ukrainische Präsident Leonid Kutschma hatte in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre im Ansatz versucht, diese kritische Öffentlichkeit leiser zu machen – war in letzter Konsequenz aber davor zurückgeschreckt, als Schlächter in die Geschichte einzugehen. Er ließ 2004/2005 nicht auf die Demonstranten auf dem Maidan schießen. Viktor Janukowitsch war das egal – und er wurde mit nassen Fetzen aus dem Amt gejagt. Kutschma dagegen gilt in der Ukraine heute trotz aller Kritik an ihm als „Elder Statesman“.

Netzwerke aus Wirtschaft und Politik

Die Ukraine ist, was Kleptokratie und Oligarchie angeht, kein Sonderfall unter den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Und diese Netzwerke aus Wirtschaft und Politik sind nicht zuletzt auch ein Hebel, über den Moskau politisch Einfluss ausübt. Ein Beispiel: Viktor Medvedchuk, ein enger Vertrauter Wladimir Putins, zuletzt Parlamentsabgeordneter und führender Politiker des pro-russischen Lagers, Unternehmer und Eigner mehrerer Medien mit klarer politischer Ausrichtung. Unter Kutschma war er Leiter der Präsidialadministration – und dem Vernehmen nach 2004/2005 einer jener im Umfeld Kutschmas, die dafür waren, auf dem Maidan in die Menge schießen zu lassen. Heute lebt er in Russland.

Was es bedeutet, in einem unterwanderten Staat zu leben, hat das Jahr 2014 gezeigt – als Sondereinsatzkräfte des Geheimdienstes SBU in Kiew in die Menge schossen. Vom ukrainischen Geheimdienst SBU hieß es damals, dass er zu gut 50 Prozent vom russischen FSB unterwandert sei. Die Armee hatte aufgrund von Korruption keinen Treibstoff, um Russlands Zündeleien in der Ostukraine zu begegnen. Im Osten des Landes kollabierten Behörden.

Vergleicht man die Ukraine heute mit der Ukraine vor zehn oder 15 Jahren, dann sind das zwei unterschiedliche Staaten.

Aber seither ist viel passiert: Neue Institutionen für die Korruptionsbekämpfung wurden geschaffen, Zivilgesellschaft sowie Medien sind in diesem Feld aktiv, demokratisch legitimierte Verwaltungsstrukturen wurden aufgebaut, um Budget-Geldflüsse transparenter zu machen. Denn wie das Jahr 2014 gezeigt hat, sind verdeckte Geldflüsse ein letztlich existenzgefährdendes Sicherheitsrisiko.

Ein langer Weg hin zum lupenreinen Rechtsstaat

Soll das bedeuten, dass die Ukraine heute ein lupenreiner Rechtsstaat ist? Nein, das ist sie nicht. Aber vergleicht man die Ukraine heute mit der Ukraine vor zehn oder 15 Jahren, dann sind das zwei unterschiedliche Staaten – und das trotz eines seit 2014 tobenden Krieges und nicht enden wollender politischer Turbulenzen. Politische Mandatare und hohe Beamte müssen heute ihre Bezüge offenlegen. Unternehmer, die ihre Finger in staatlichen Betrieben haben, müssen ebenso Rechenschaft über ihre Aktivitäten ablegen, wie Beamte, die ihren Lebensstil nicht erklären können.

Freilich, da gibt es riesige Graubereiche. Da gibt es auch riesige administrative Baustellen. Die Korruptionsermittlungsbehörden sind eine solche. Ebenso die gesamte Gerichtsbarkeit. Und ja, da wurden Reformen auch nach 2014 gleichermaßen von Selenskyj wie auch von seinem Vorgänger Petro Poroschenko verschleppt. Aber Rechtsstaat passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Und auch politische Kultur passiert nicht. Sie wachsen. Und das tun sie.

Im konkreten Korruptionsfall um die zu überhöhten Preisen beschaffte Verpflegung hieß es nun, dass in der Sache noch in dieser Woche eine wichtige Entscheidung getroffen werden würde. Der zuständige stellvertretende Verteidigungsminister musste bereits zurücktreten. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. Ein parlamentarischer Ausschuss untersucht die Vorwürfe gegen das Ministerium.



