Die korrupte libanesische Politikerklasse scheut sich nicht, auf alle notwendigen Mittel zurückzugreifen, um ihre Macht zu behaupten.

International 3 Min.

Korruption im Libanon

Politiker bieten Impfung gegen Stimme

Die korrupte libanesische Politikerklasse scheut sich nicht, auf alle notwendigen Mittel zurückzugreifen, um ihre Macht zu behaupten.

Von Michael Wrase (Limassol)

Libanons designierter Premierminister Saad Hariri ist der erste Politiker, der Covid-Impfstoffe importierte. Weil die staatliche Impfkampagne gegen das Corona-Virus bis heute nur schleppend vorankommt, bestellte der sunnitische Milliardär in Moskau auf eigene Kosten 14.000 Sputnik-Impfdosen. 38 Dollar verlangten die Russen für eine Doppelspritze. So konnten bis Anfang Juni rund 7.000 Libanesen vollständig immunisiert werden. Weitere 30.000 sollen folgen.



Libanons designierter Premierminister Saad Hariri beschaffte Corona-Impfstoff auf eigene Kosten. Foto: dpa

Bei den Geimpften handelt sich vor allem um Anhänger und Freunde von Hariris Zukunftsbewegung. Umsonst war der Piks in den Oberarm nicht. Der „Impfstoffgefallen“, betonte Julien Courson, der Direktor des Beiruter Büros von Transparency International, würde „für politische Zwecke ausgenutzt“. Im Frühjahr kommenden Jahres soll im Libanon ein neues Parlament gewählt werden.

Politisches Kapital aufstocken

Obwohl die libanesische Politikerklasse das Land in die schlimmste Wirtschaftskrise seiner Geschichte gestürzt hat, will sie ihre Macht weiter behaupten. Dabei baut man auf die jahrzehntealten Praktiken der Klientelwirtschaft, bei denen sich die Führer ihren Weg in lukrative Staatsämter erkaufen, indem sie ihren Wählern Geld oder eine Anstellung im öffentlichen Sektor anbieten.

Da der libanesische Staat Pleite sei und keine Posten mehr zu vergeben habe, würden Politiker jetzt mit den Covid-Impfungen und anderen „Geschenkleistungen“ versuchen, ihr politisches Kapital aufzustocken. „Das können sehr profitable Investitionen sein“, betonte ein hoher politischer Beamter in Beirut, der lieber anonym bleiben wollte.

Im Libanon drohen die Lichter auszugehen Nach der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft geraten im Libanon auch private Strombetreiber in Schwierigkeiten.

Das von Saad Hariri eingeführte System „Impfstoff gegen Stimme“ haben inzwischen fast alle einflussreichen politischen Parteien kopiert. Die Staatspräsident Michel Aoun nahestehende Freie Patriotische Bewegung hat sogar ein privates Krankenhaus in einem Beiruter Vorort angemietet. Bis zum März nächsten Jahres sollen dort 40.000 Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech gespritzt werden. Auch die christliche Phalange-Partei will sich durch Impfungen die Loyalität ihrer Anhänger sichern.



Lebensmittelpakete und Kredite

Keine Impfstoffe verteilt hat bislang die Hisbollah. Die pro-iranische Organisation könne sich jedoch „auf den Staat verlassen“, erinnert der Beiruter Politikwissenschaftler Hilal Khashan. Schließlich sei der für offizielle Covid-Impfungen zuständige libanesische Gesundheitsminister Hamad Hassan ein Mitglied der schiitischen Partei.

Protestkundgebung in Beirut gegen die Wirtschafskrise. Foto: AFP

Diese versorgt ihre Anhänger auch mit Lebensmittelpaketen. Die schiitische Qard al-Hasan-Bank vergibt zinslose Dollarkredite, mit denen Hisbollah-Sympathisanten Schulgebühren bezahlen, ihre Hochzeit finanzieren oder ein kleines Geschäft eröffnen können.

Schamlose Impfdrängler Im korruptionsgeplagten Libanon verstößt die Politik gegen die Impfreihenfolge. Jetzt droht die Weltbank mit einem Finanzierungsstopp.

Obwohl politische Beobachter im Libanon die Hisbollah als „weniger korrupt“ als die traditionelle Politikerklasse um Saad Hariri, Nabih Berri und Walid Joumblatt einstufen, hat auch die fest mit Teheran liierte Schiitenpartei ein Interesse daran, dass sich im Libanon nichts Grundlegendes ändert. Der politische Konfessionalismus soll bestehen bleiben, weil er den Einfluss der Eliten der unterschiedlichen politisch-konfessionellen Gemeinschaften stärkt.

Es zählt nicht das Gemeininteresse. Es geht in erster Linie darum, für sich selbst und dann für die eigene Konfession das Meiste herauszuholen. Selbst miteinander verfeindete Politiker haben sich in diesem korrupten System gegenseitig gestützt, um sich zu bereichern. Wenn es um die eigenen Profite ging, waren sie sich fast immer einig.

Gescheiterter Staat

Dass der Libanon mittlerweile ein gescheiterter Staat ist, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung an der Armutsgrenze lebt, wird von der Politik ignoriert oder verdrängt. Die eigene Verantwortung für die schwere Krise der Zedernrepublik wird von Politkern wie Saad Hariri oder Michel Aoun heruntergespielt oder dreist geleugnet. Sie sehen sich weiterhin als Heilsbringer, was sie nicht zuletzt mit dem schamlosen Angebot einer vermeintlich kostenlosen Covid-Impfung zum Ausdruck bringen.

Der Widerstand gegen das korrupte politische Establishment ist schwach. Die Libanesen brauchen ihre Kräfte für den Überlebenskampf.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.