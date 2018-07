Ein weiteres Mal fällt der Atomreaktor in Tihange durch negative Schlagzeilen auf. Diesmal wurde ein Konstruktionsfehler im so genannten Sicherheitsbunker aufgedeckt.

Konstruktionsfehler in Atomreaktor Tihange

Teddy JAANS

Der Atomreaktor Tihange 3 ist seit dem 30. März vom Netz - an und für sich für eine Routineüberholung. Was scheinbar nebenbei ans Licht kam, stimmt jedoch nachdenklich.



Als ein Spezialunternehmen die Betondecken in einem der Sicherheitsgebäude - auch noch Bunker genannt - freilegte, stellte man erhebliche Schäden an den Betondecken fest. Diese gehen auf einen Konstruktionsfehler zurück, so dass man davon ausgehen muss, dass hier seit über 30 Jahren unter einem erheblichen Sicherheitsrisiko gearbeitet wurde, weil die bauliche Struktur des Gebäudes nicht den Plänen entspricht. Die Sicherheitsgebäude beherbergen wichtige technische Installationen und dienen im Notfall als Steuerzentrale.

Wieso die Pläne beim Bau des Bunkers nicht eingehalten wurden, wird derzeit untersucht. Wie Electrabel versichert, seien die Reaktoren Doel 1 und 2 sowie Tihange 1 nach anderen Plänen konzipiert und nicht von dem Problem betroffen. Tihange 2 und 4 sollen einer gründlichen Prüfung unterzogen werden, so die Forderung des grünen Politikers Jean-Marc Nollet an den belgischen Minister für nukleare Sicherheit, Jean Jambon.

Was Tihange 3 angeht, so ist dieser bis mindestens September 2018 vom Netz, sollten die Arbeiten zur Wiederherstellung der Sicherheit länger dauern, könne dieser Termin sich deutlich nach hinten verschieben, so die belgische Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN.