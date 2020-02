Kommentar zur Thüringer Wahl: Ministerpräsidenten von rechten Gnaden

Die Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Regierungschef ist keine Personalie wie jede andere, sondern ein Dammbruch. Was bedeutet sie für Deutschland?

Ein FDP-Politiker regiert nun das Bundesland Thüringen. Unter normalen Umständen wäre das für die liberale Parteienfamilie eine Sensation – so, wie es 2013 war, als Xavier Bettel in Luxemburg Premierminister wurde. Doch was damals angesichts des Stimmenzuwachses der DP naheliegend war, ist im aktuellen Fall ein politisches Desaster.

Thomas wer?, dürften sich die meisten Thüringer gestern gefragt haben ...