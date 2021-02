Kommentar zum Militärputsch in Myanmar: Gescheiterte Ikone

Aung San Suu Kyi steht symbolisch für den gescheiterten Versuch einer Demokratisierung nach einer jahrzehntelangen Militärdiktatur in Myanmar. Auf den Rückhalt des Westens kann sie nicht mehr bauen.

Spätestens mit ihrer Verhaftung am Montag wird die einst im Westen als Ikone der Demokratie gefeierte Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zur tragischen Symbolfigur eines stets zerbrechlichen Demokratisierungsprozesses in Myanmar. Suu Kyi sitzt während der Jahrzehnte andauernden Militärdiktatur 15 Jahre lang im Hausarrest und gilt lange als Freiheitskämpferin gegen Unterdrückung – im In- und im Ausland.

Doch als in Myanmar die Junta einer fragilen Demokratie weicht, folgt schnell die Ernüchterung ...