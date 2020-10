Kommentar: Das Gebot der Stunde

Gerade jetzt, nach der brutalen Enthauptung eines Lehrers in Paris, ist Aufklärung und Bildung mehr denn je das Gebot der Stunde.

Selbst Tage nach der brutalen Enthauptung eines Lehrers in einem Pariser Vorort- am hellichten Tag, auf offener Strasse - verharrt ganz Frankreich in einer Art Schockzustand. Und am Mittwoch kochen die Emotionen nochmals hoch, wenn Staatschef Emanuel Macron bei einer nationalen Gedenkveranstaltung im Innenhof der traditionsreichen Pariser Sorbonne-Universität den Lehrer Samuel Paty posthum in die Ehrenlegion aufnehmen wird.

Denn Samuel Paty ist zu einer Symbolfigur für all diejenigen geworden, die für ein weltoffenes Frankreich stehen, in dem die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Religion dazu gehört - auch und vor allem im Bildungsbereich ...