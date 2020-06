John Boltons Buch "The Room Where It Happened" offenbart viel über Donald Trump, aber auch über den Autor selbst.

Kommentar: Bolton ist nicht viel besser als Trump

Korrupt, ignorant, skrupellos, machtbesessen: Es ist kein schmeichelhaftes Bild, das John Bolton von seinem früheren Chef zeichnet. Es ist aber auch keine Überraschung. Seit fast dreieinhalb Jahren benimmt sich Donald Trump wie ein Elefant im Porzellanladen und verfolgt nur seine Eigeninteressen. Wenn es stimmt, dass der US-Präsident seinen chinesischen Amtskollegen bedrängte, ihm bei der Wiederwahl zu helfen, dann deutet das auf ein Muster hin ...