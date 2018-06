Am Ende war das Ergebnis deutlicher, als es Freund und Feind von Iván Duque erwartet hatten. Der Rechtsaußen-Politiker, der eine Woche vor seinem Amtsantritt am 7. August 42 Jahre alt wird, musste sich am Sonntag in keinem Moment Sorgen um seinen Wahlsieg machen.

Kolumbien: Zurück nach rechts außen

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld

Zum Schluss entfielen auf den Bewerber der Partei „Centro Demócratico“ fast 10,4 Millionen Stimmen (53,98 Prozent) und damit 2,4 Millionen mehr als auf Gustavo Petro vom Linksbündnis „Colombia Humana“, dem 41,81 Prozent der Stimmberechtigten ihr Votum gaben. Damit wird nach acht Jahren Pause wieder ein Politiker Präsident Kolumbiens, der am äußeren rechten Rand angesiedelt ist ...

