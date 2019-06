Kokain für eine Milliarde Dollar gefunden

„El Chapo“-Prozess: Schuldspruch für den Drogenboss

Von Villen und Privatjets berichteten Zeugen, vom Drogenschmuggel in U-Booten, in Hubschraubern und in Konservendosen. Die Details im Prozess gegen „El Chapo“ stellten so manche Serie über Drogenbosse in den Schatten. Der Ausgang des Dramas: Joaquín Guzmán ist schuldig.