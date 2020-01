Kogler, der Kämpfer

Der Chef der österreichischen Grünen hat seine Partei aus dem Tal der Tränen in die Regierung geführt. Ein Porträt.

Der Chef der österreichischen Grünen hat seine Partei aus dem Tal der Tränen in die Regierung geführt. Ein Porträt.

Von LW-Korrespondent Andreas Schwarz (Wien)

Wenn Werner Kogler in Fahrt kommt, dann redet und redet er. Er ist „on fire“, wie seine Parteifreunde sagen.

Ein langer Atem

Das war am vergangenen Wochenende so, als der Chef der österreichischen Grünen die zum Teil noch sehr skeptische Basis auf die Ehe mit der konservativen Volkspartei einschwören musste – und am Ende mehr als 93 Prozent Zustimmung erhielt.

Und das war schon vor zehn Jahren im Parlament so, als der rappelköpfige Steirer den Rekord im „Filibustern“ aufstellte: Zwölf Stunden und 42 Minuten dauerte seine Rede zum Budget, die den Parlamentsbetrieb aufhalten sollte ...