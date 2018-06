Ein Tunesier wurde festgenommen, nachdem er verdächtige Käufe getätigt hatte. Er wollte offenbar das hochgiftige Toxin Rizin herstellen.

Kölner Islamist wollte tödliches Rizin herstellen

(dpa/mth) - Nach dem Fund von möglicherweise giftigen Stoffen in einer Kölner Wohnung ermittelt in Deutschland der Generalbundesanwalt wegen des Verdachts einer „schweren staatsgefährdenden Gewalttat“. Das sagte eine Behördensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Köln.

Wegen der „besonderen Bedeutung des Falls“ habe man die Ermittlungen gegen einen verdächtigen 29-jährigen Tunesier an sich gezogen. Ein terroristischer Hintergrund sei „in Erwägung zu ziehen“. Spezialkräfte hatten in der Nacht zuvor die Wohnung in einem Hochhaus gestürmt und unter anderem verdächtige Substanzen sichergestellt.

„Wir werten jetzt alle Beweismittel aus“, sagte die Sprecherin. Um welche Substanzen es sich genau handele, sei noch unklar. „Wir müssen jetzt vor allem die Auswertung der Wissenschaftler abwarten.“ Auch zur Menge der beschlagnahmten Mittel machte die Behörde zunächst keine Angaben. Ob die Beweise ausreichten, um einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen zu beantragen, sei noch offen.

"Spiegel Online" berichtete am Mittwochnachmittag, dass es sich bei der gefundenen Substanz um Rizin handeln könnte. Es handelt sich dabei um ein Toxin, das im sogenannten Wunderbaum (Ricinus communis) vorkommt und bereits in Dosierungen von 0,3 bis 20 Milligramm pro Kilo Körpergewicht einen Menschen töten kann. Rizin zählt zu den giftigsten Stoffen, die in der Natur bekannt sind. Laut "Spiegel Online" sei bei der Durchsuchung ebenfalls Sprengstoff gefunden worden.

Polizei und Feuerwehr hatten am späten Dienstagabend im Stadtteil Köln-Chorweiler teils mit Atemschutzmasken die Wohnung der Familie durchsucht. Spezialisten in Dekontaminationsanzügen hatten die unbekannten Mittel sichergestellt und erste Analysen vorgenommen. Auch am Mittwoch waren zunächst noch Einsatzkräfte vor Ort, am Hochhaus blieb es bei den Absperrungen.