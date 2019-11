Die Polizei ermittelt nach hinterhältigen Attacken beim Karnevalsauftakt in Köln: Mehreren Feiernden wurden offenbar Kabelbinder um den Hals gezogen. Eines der Opfer stammt aus Trier.

Köln: Karnevalist aus Trier mit Kabelbinder attackiert

(dpa/lrs) - Nach einem Würge-Angriff mit einem Kabelbinder auf einen Trierer Karnevalisten in Köln sucht die Polizei nach dem Täter. Es werde geprüft, ob Kameras den Vorfall aufgezeichnet haben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Köln. Ein Unbekannter hatte am Montagnachmittag einem 22-Jährigen aus Trier den Kabelbinder von hinten um den Hals gelegt und fest zugezogen. Ein Arzt im Sanitätszelt befreite den jungen Mann von dem Plastikband.

Bei ihren Ermittlungen zu der Tat schilderte ein Sanitäter den Kriminalbeamten, dass es am frühen Vormittag einen ähnlichen Fall gegeben habe. Allerdings sei der Kabelbinder dabei locker gewesen. Der Polizei zufolge gab es zudem Hinweise auf zwei weitere Fälle, die jedoch von Zeugen als nicht so gravierend dargestellt worden seien.

Im Fall des 22-Jährigen erklärte der Arzt den Polizisten, dass der Kabelbinder so fest um den Hals gezogen war, dass dadurch nach seiner Einschätzung die Durchblutung des Kopfes eingeschränkt war. Es sei eine ernstzunehmende Straftat, die von gefährlicher Körperverletzung bis hin zu einem versuchten Tötungsdelikt gewertet werden könne, hieß es von der Polizei.