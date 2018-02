(dpa) - Nach gut 24 Stunden zähen Ringens haben CDU, CSU und SPD am Mittwochmorgen bei ihren Verhandlungen zur Bildung einer neuen deutschen Regierung einen Durchbruch geschafft: Die Unterhändler einigten sich auf einen Koalitionsvertrag und die Verteilung der Ministerien.

Nun entscheiden die SPD-Mitglieder, ob eine neue große Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zustande kommt. In den nächsten Wochen sollen 463.723 Sozialdemokraten bei einem Mitgliederentscheid über den neuen Vertrag zwischen CDU, CSU und SPD abstimmen.

Die SPD soll sechs Ministerien bekommen: Darunter sind die prestigeträchtigen Ressorts Außen und Finanzen sowie Arbeit und Soziales. Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz soll demnach Bundesfinanzminister werden. Außerdem erhalten die Sozialdemokraten das Familien-, Justiz- und das Umweltministerium. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz beansprucht das Außenministerium für sich. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Koalitionskreisen. Kurz nach der Bundestagswahl hatte Schulz kategorisch ausgeschlossen, in ein Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten.



Schulz will nach Informationen aus Parteikreisen den SPD-Vorsitz nach Abschluss der Verhandlungen zur Bildung einer neuen deutschen Regierung abgeben. Fraktionschefin Andrea Nahles soll demnach auch den Parteivorsitz übernehmen

Die CSU soll das wichtige Innenministerium erhalten, das um die Bereiche Bau und Heimat aufgewertet werden soll. CSU-Chef Horst Seehofer soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur den Ministerposten besetzen. Die bayerische Schwesterpartei der CDU soll auch die Ressorts für Verkehr und Digitales sowie Entwicklung übernehmen.

Vertrag vor Donnerstag

Die drei Parteien wollten vor Donnerstag den Koalitionsvertrag stehen haben. CDU, CSU und SPD hatten bis in den Mittwochmorgen hinein um inhaltliche Details und Ressortzuschnitte einer künftigen großen Koalition gerungen. Am Mittwochmorgen wurde vorübergehend nicht ausgeschlossen, dass die Verhandlungen noch scheitern könnten. Trotz einiger Annäherungen blieben die Gesundheits- und die Arbeitsmarktpolitik die zentralen Streitpunkte.

Ressorts für die CDU Ressorts für die CSU Ressorts für die SPD Bildung Gesundheit Landwirtschaft Verteidigung Wirtschaft

Inneres/Heimat: Horst Seehofer Verkehr und Digitales Entwicklung

Außen: Martin Schulz Finanzen: Olaf Scholz Arbeit Familie Justiz Umwelt

Die Führung der Sozialdemokraten will vor allem mit Erfolgen in diesen Politikbereichen bei ihrer Basis für ein Ja zum Koalitionsvertrag werben. Die SPD gewann seit Jahresbeginn 24.339 Neumitglieder dazu. In der SPD hatten Gegner einer Neuauflage von Schwarz-Rot mit dem Slogan „Tritt ein, sag nein“ um neue Mitglieder geworben. Das Ergebnis des Mitgliedervotums könnte bereits am Wochenende 3./4. März bekannt gegeben werden.

Die SPD will weg von der „Zwei-Klassen-Medizin“ von privat und gesetzlich Versicherten. Bei der Arbeitsmarktpolitik ging es vor allem um eine deutliche Einschränkung befristeter Arbeitsverhältnisse.

Nach einem der dpa vorliegenden Entwurf für den Koalitionsvertrag waren auch noch andere Punkte in der Endphase der Verhandlungen strittig. In der Außenpolitik ging es um Rüstungsexporte sowie die Ausgaben für die Bundeswehr und die Entwicklungshilfe.

Die Verhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD sollten eigentlich schon am Sonntag abgeschlossen werden, mussten dann aber zwei Mal verlängert werden.

Reaktionen zuhauf

DIE ARBEITGEBER: „Der Koalitionsvertrag ist in weiten Teilen enttäuschend und für die Unternehmen in Deutschland ein herber Schlag ohne Zukunftsperspektive“, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Er beklagte ein Mehr an Belastung und Regulierung. Der Vertrag sei geprägt „von rückwärtsgewandter Umverteilung und unverantwortlicher Belastung der jungen Generation“.

DIE INDUSTRIE: „Beim Geldausgeben besteht eine klare Schieflage in Richtung Umverteilung anstatt in Zukunftssicherung“, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. In der Steuerpolitik fehle trotz guter wirtschaftlicher Lage der Mut zu spürbaren Entlastungen und zu Strukturreformen. Der BDI vermisse ein klares Bekenntnis zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung. In der Digitalisierung sei der „große Wurf“ nicht erkennbar.

DIE UMWELTSCHÜTZER: Greenpeace beklagt vor allem unbeantwortete Fragen zum Kohleausstieg und Verbrenner-Aus. „Indem sie das deutsche Klimaziel für 2020 aufgeben, verzögern die Koalitionäre den überfälligen Kohleausstieg“, teilte die Organisation mit.

DAS AUSLAND: Die Türkei erhofft sich von der großen Koalition eine Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen. Die Türkei erwarte, dass eine „neue Seite in den deutsch-türkischen Beziehungen“ aufgeschlagen werde, sagte der Sprecher von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin. Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni würdigte die Einigung als „wichtig“.

DIE FPD: „Diese GroKo müsste eigentlich GeKo heißen. Denn sie ist nicht groß, sondern eine Koalition des Gestern“, sagte der Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann. Bei der Bildung werde weniger investiert als versprochen, bei der Rente mehr ausgegeben als der jungen Generation zumutbar ist, hieß es bei den Liberalen.

DIE LINKE: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch wirft CDU, CSU und SPD einen durchweg schwachen Koalitionsvertrag vor. „Die Wahlverlierer präsentieren sich heute wie die großen Gewinner mit einem Vertrag des kleinsten gemeinsamen Nenners“, sagte Bartsch. „Das Personalgeschacher überlagert dazu die Inhalte.“ Es fehle eine gerechte Besteuerung und Umverteilung.

DIE GRÜNEN: Die Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck lobten die geplante Finanzierung der Bildung. Der Koalitonsvertrag sei aber ein „Frickelwerk“ und hinterlasse zu große Leerstellen. „Der Klimaschutz als die zentrale Zukunftsaufgabe kommt faktisch nicht vor.“ Außenpolitisch sei fatal, wenn Rüstungsexporte weiter an Kriegsakteure im Jemen geliefert würden.

DIE AFD: Die rechtspopulistische AfD stellt vor allem den Christdemokraten ein schlechtes Zeugnis aus. Aus Angst vor dem Mitgliederentscheid der SPD habe sich die CDU ideologisch entleert, sagte AfD-Parteichef Alexander Gauland. „Die CDU ist sozusagen nur noch eine leere Hülle.“