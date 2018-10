In der Nuntiatur des Vatikan in Rom finden Bauarbeiter menschliche Knochen, die Rede ist von einem fast kompletten Skelett. Gibt es eine Verbindung zu einem spektakulären Vermisstenfall von 1983? Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

International 2 Min.

Knochenfund in Vatikan-Gebäude in Rom wirft Fragen auf

In der Nuntiatur des Vatikan in Rom finden Bauarbeiter menschliche Knochen, die Rede ist von einem fast kompletten Skelett. Gibt es eine Verbindung zu einem spektakulären Vermisstenfall von 1983? Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

(KNA) - Der Fund menschlicher Knochen auf dem Gelände der Vatikan-Botschaft in Rom sorgt in der Hauptstadt für Spekulationen. Es geht dabei um den Fall der vor 35 Jahren plötzlich verschwundenen Emanuela Orlandi. Seitdem gibt es von der damals 15-jährigen Tochter eines vatikanischen Angestellten keine Spur mehr. Medien wie auch Vertreter der Familie Orlandi erhoffen sich von den polizeilichen Ermittlungen nun mögliche Aufklärung. Bislang gibt es aber keine sachlichen Hinweise auf einen Zusammenhang.

Bei Arbeiten in einem Nebengebäude auf dem Gelände der Vatikanischen Botschaft in Italien waren am Montagnachmittag menschliche Knochenreste gefunden worden. Wie der Vatikan am Dienstagabend mitteilte, hätten vatikanische Stellen daraufhin die italienischen Behörden informiert.

Am Rande des Falls Tanja Gräff: Täter lügen, Knochen nicht Am 11. Mai waren in Trier die sterblichen Überreste der seit 2007 vermissten Studentin Tanja Gräff gefunden worden. Ihr Leichnam war komplett skelettiert. Für Laien scheint es schwierig zu sein, nachzuvollziehen, dass aus dem Knochenfund überhaupt Schlüsse gezogen werden konnten. Und doch, Forensikern verrät auch ein Skelett sehr viel.

Staatsanwalt Giuseppe Pignatone habe daraufhin eine kriminaltechnische Untersuchung eingeleitet, um Alter und Geschlecht der gestorbenen Person sowie den möglichen Todeszeitpunkt zu bestimmen. Zudem seien Ermittlungen wegen Mord-Verdachts gegen Unbekannt eingeleitet worden.

Bislang gibt es weder gesicherte Kenntnisse über das mögliche Todesdatum der gestorbenen Person oder Personen noch über das Geschlecht. Ein möglicher DNA-Abgleich, ob es sich tatsächlich um Emanuela Orlandi und die im Mai 1983 ebenfalls verschwundene gleichaltrige Mirella Gregori handelt, dauert nach Einschätzung von Fachleuten sieben bis neun Tage.

Ein fast vollständiges Skelett

Im Laufe des Mittwochs berichteten Medien von Überresten von möglicherweise zwei Menschen, einem fast vollständigen Skelett und weiteren Knochen an anderer Stelle. Diese waren bei Renovierungsarbeiten unter einem Fußboden des Gebäudes gefunden worden. Die Apostolische Nuntiatur bei der Republik Italien befindet sich auf einem 22 Hektar großen ummauerten Parkgelände an der Via Po, das exterritoriales Gebiet des Vatikan ist.

Medienberichten zufolge will sich der Bruder Emanuelas, Pietro Orlandi, mit dem Staatsanwalt treffen. Eine Anwältin der Familie, Laura Sgro, wird mit der Forderung zitiert, man verlange von der Staatsanwaltschaft und dem Vatikan Auskunft darüber, unter welchen genauen Umständen die Knochen gefunden wurden und wie deren Auffinden mit dem Verschwinden von Emanuela Orlandi oder Mirella Gregori in Verbindung gebracht werde.

Geisterstadt Pompeji gibt Kinderskelett frei An den antiken Stätten von Pompeji, der durch einen Vulkanausbruch vor 2000 Jahren ausgelöschten Stadt bei Neapel, haben Archäologen das Skelett eines sieben oder acht Jahre alten Kindes gefunden.

Emanuela Orlandi, die vatikanische Staatsbürgerin war, war am 22. Juni 1983 nach dem Besuch einer Musikschule spurlos verschwunden. Um ihren Fall und den der kurz zuvor verschwundenen Mirella Gregori ranken sich zahlreiche Gerüchte und Vermutungen, in denen unter anderem anonyme Anrufe, die Mafia sowie östliche Geheimdienstkomplotte gegen Papst Johannes Paul II. (1978-2005) vorkommen. Bislang gibt es jedoch keine stichhaltigen Erklärungen zum Verbleib der beiden Mädchen. Ob die jüngsten Knochenfunde etwas damit zu haben, sollen die derzeitigen Ermittlungen ergeben.