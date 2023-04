Knapp vor Ostern legt Merz dem Kanzler ein Ei ins Nest

Seit Jahren verwahrt sich Olaf Scholz gegen den Verdacht, in die Steuerhinterziehungs-Affäre eines Hamburger Bankhauses verwickelt zu sein.

Deutschland

Seit Jahren verwahrt sich Olaf Scholz gegen den Verdacht, in die Steuerhinterziehungs-Affäre eines Hamburger Bankhauses verwickelt zu sein. Bewiesen ist nichts - aber sein Herausforderer will Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit schüren.