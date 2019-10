Klima-Aktivisten in aller Welt gingen am Montagmorgen auf die Straßen. Nicht überall verliefen die Proteste friedlich.

Klimaprotest: Festnahmen in London und Amsterdam

(dpa) - Zum Auftakt der Klimaproteste der Bewegung Extinction Rebellion hat es in Amsterdam und London zahlreiche Festnahmen gegeben. In Berlin besetzten mehrere Hundert Aktivisten zwei zentrale Plätze in der Hauptstadt, die Auswirkungen auf den Verkehr hielten sich jedoch zunächst in Grenzen. Am Mittag sprach die als Flüchtlingsretterin bekannt gewordene Kapitänin Carola Rackete an der Berliner Siegessäule zu den Demonstranten.

5 In Berlin blieb die Demo friedlich. AFP

In Berlin blieb die Demo friedlich. AFP "Sea watch"-Kapitänin Carola Rackete bei der Kilmademo in Berlin. AFP

Die Amsterdamer Polizei nahm etwa 50 Demonstranten bei einer Blockade-Aktion fest. Die Demonstranten hatten am frühen Montagmorgen eine wichtige Durchgangsstraße blockiert und Dutzende kleine Zelte aufgestellt.

Mit „zivilem Ungehorsam“ solle die Regierung gezwungen werden, mehr für den Klimaschutz zu tun, sagte ein Sprecher der Demonstranten im niederländischen Radio. Die Stadt hatte die Protestaktion aber an dieser Stelle verboten.

In London legten Teilnehmer des Klimaprotests teilweise den Verkehr in der britischen Hauptstadt lahm. Mehrere Gruppen von Demonstranten blockierten am Morgen die Westminster Bridge und mehrere Straßen im Regierungsviertel.

Bereits wenige Stunden nach Beginn des Protests hatte es am Montag in London mehr als 20 Festnahmen gegeben.

7 In London gab es Zusammenstöße mit der Polizei. Yui Mok/PA Wire/dpa

In London gab es Zusammenstöße mit der Polizei. Yui Mok/PA Wire/dpa

In Berlin liefen am frühen Morgen Hunderte Anhänger vom Regierungsviertel zur Siegessäule im Tiergarten und besetzten dort kurz vor Beginn des Berufsverkehrs den Kreisverkehr an der Siegessäule.

Wenige Stunden nach dem Start waren laut Polizei rund 1000 Aktivisten auf der Straße. Die Veranstalter sprachen von 1200. Die Polizei hatte Autofahrer aufgerufen, den Bereich zu umfahren.

6 Auch in Amsterdam fasste die Polizei die Demonstranten nicht mit Samthandschuhen an. AFP

Auch in Amsterdam fasste die Polizei die Demonstranten nicht mit Samthandschuhen an. AFP

Berlins Innensenator Andreas Geisel hatte zudem ein Vorgehen „mit Augenmaß“ gegen die Umweltschützer angekündigt. Am Mittag blockierten laut Polizei 300 Demonstranten auch den Potsdamer Platz. Sie stellten Blumentöpfe, Sofas, Tische und Stühle auf die Kreuzung.

Aktionen sollte es unter anderem auch in Paris, Madrid, New York, Buenos Aires sowie in den australischen Städten Sydney, Melbourne und Perth geben. Extinction Rebellion (auf Deutsch etwa: Rebellion gegen das Aussterben) kommt ursprünglich aus Großbritannien.

Dutzende Festnahmen auch bei Klima-Protesten in Australien und Neuseeland

Auch in Australien und Neuseeland haben Hunderte Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion für mehr Klimaschutz demonstriert. Dutzende Menschen seien bei den Protestaktionen am Montag festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte.

In der neuseeländischen Hauptstadt Wellington blockierten die Klima-Demonstranten zentrale Straßen sowie Ministerien und besetzten eine Bankfiliale, wie die Organisatoren mitteilten. Mehr als 30 Aktivisten seien laut Polizeiangaben vorübergehend festgenommen worden. Insgesamt hatten sich Hunderte an den Protestaktionen beteiligt.

4 Aktivisten in Neuseeland ketteten sich an ein Auto. Foto: Handout / Extinction Rebellion Aotearoa NZ / AFP

Aktivisten in Neuseeland ketteten sich an ein Auto. Foto: Handout / Extinction Rebellion Aotearoa NZ / AFP Aktivisten klebten sich an die Glaswände einer Bank in Wellington. Foto: Handout / Extinction Rebellion Aotearoa NZ / AFP Aktivisten der Organisation Extinction Rebellion Aotearoa NZ in einer Bank im neuseeländischen Wellington. Foto: Handout / Extinction Rebellion Aotearoa NZ / AFP

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern äußerte sich kritisch zu den Blockade-Aktionen: „Ich werde nie dagegen sein, dass jemand seine Meinung äußern und seine Stimme erheben kann. Aber Menschen daran zu hindern, ihrer täglichen Arbeit nachzugehen, bringt uns dem Klimaschutz, den sie fordern, nicht unbedingt näher“, zitierte das Webportal „Stuff“ die Regierungschefin.

Auch in mehreren australischen Städten blockierten Klima-Demonstranten Straßen. In Sydney nahm die Polizei 30 Menschen fest, die sich geweigert hatten, eine Straße nahe dem Hauptbahnhof zu räumen. Demonstrationen in Melbourne und Brisbane verliefen laut Medienberichten dagegen größtenteils ohne Zwischenfälle.

3 Die "Extinction Rebellion"-Demonstration in Sydney. Foto: PETER PARKS / AFP

Die "Extinction Rebellion"-Demonstration in Sydney. Foto: PETER PARKS / AFP Sitzblockaden ließen den Verkehr in Teilen Sydneys zum Erliegen kommen. Foto: PETER PARKS / AFP Sydney: Eine Aktivistin wird von der Polizei festgenommen. Foto: PETER PARKS / AFP

Ziel sei es, die Regierung dazu zu bringen, entschlossenere Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen, sagte die Aktivistin Miriam Robinson der australischen Nachrichtenagentur AAP. Die Gruppe habe sich bei den Menschen für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. „Aber das ist nichts im Vergleich zu den Unannehmlichkeiten, die uns erwarten, wenn uns Nahrung und Wasser ausgehen“, fügte sie hinzu.