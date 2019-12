War zunächst noch von einem Einstiegspreis von 10 Euro Pro Tonne CO2 pro Tonne die Rede, soll dieser Preis nun auf 25 Euro steigen. Bis 2025 wird die Tonne CO2 in Deutschland dann voraussichtlich 55 Euro kosten.

Klimapaket in Deutschland: CO2-Preis mehr als verdoppelt

War zunächst noch von einem Einstiegspreis von 10 Euro Pro Tonne CO2 pro Tonne die Rede, soll dieser Preis nun auf 25 Euro steigen. Bis 2025 wird die Tonne CO2 in Deutschland dann voraussichtlich 55 Euro kosten.

(dpa/SC) - In Deutschland soll der geplante CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden bis 2025 deutlich stärker steigen als bisher geplant. Für 2021 ist ein Einstiegspreis von 25 Euro vorgesehen statt wie bisher 10 Euro.

Der Preis soll dann schrittweise bis 2025 auf 55 Euro steigen, wie aus einem Bund-Länder-Papier Papier hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Bisher war für 2025 ein Preis von 35 Euro vorgesehen.

2026 soll ein Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 55 Euro pro Emissionszertifikat und einem Höchstpreis von 65 Euro pro Emissionszertifikat festgelegt werden.

Auch Luxemburg will demnächst eine CO2-Steuer einführen. Der Preis pro Tonne soll diesseits der Mosel jedoch etwas überschaubarer ausfallen. Für das Jahr 2021 ist ein Preis von 20 Euro pro Tonne vorgesehen. Im Jahr 2022 und 2023 soll dieser dann jeweils um fünf Euro ansteigen. Der nationale Klima- und Energieplan wird am Donnerstagnachmittag erstmals in der Chamber debattiert werden.

In Deutschland meldeten Vertreter von Bund und Ländern Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge in der Nacht zum Montag einen Durchbruch bei den komplizierten Vermittlungsverhandlungen über das Klimapaket der Bundesregierung. Offen ist noch die Ausgestaltung der steuerlichen Förderung bei der energetischen Gebäudesanierung.

Der CO2-Preis soll fossile Heiz- und Kraftstoffe verteuern, damit Bürger und Industrie klimafreundliche Technologien kaufen und entwickeln. Die Bundesregierung werde bis zum Frühjahr 2020 einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes einbringen, heißt es im Papier.

Die zusätzlichen Einnahmen aus dem höheren CO2-Preis sind zur Senkung der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms vorgesehen. Dies bedeutet für 2021 eine Senkung der EG-Umlage von 5,4 Milliarden Euro, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Je höher der CO2-Preis dann steigt, desto höher sind die Entlastungen bei der EEG-Umlage.

Gleichzeitig soll sich ab 2024 auch die Pendlerpauschale erhöhen. Die Einigung sieht demnach vor, dass für Fernpendler ab dem 21. Klinometer die Pauschale von 5 auf 8 Cent pro Kilometer steigt. Die Grünen hatten sich zunächst gegen eine Erhöhung der Pauschale ausgesprochen, es sei denn, man erhöhe auch den CO2-Preis. Die CDU und die SPD unterstützten die Erhöhung der Pauschale.