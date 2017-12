Interview: Tom Rüdell

Sabine Minninger, Sie waren schon 2015 beim Klimagipfel in Paris und zwischenzeitlich auch in Bonn dabei. Was hat die Welt denn von den guten Vorsätzen umgesetzt, seit sie sich das letzte Mal in Paris getroffen hat?

Einiges wurde auf den Weg gebracht, aber es ist natürlich noch viel zu wenig ...