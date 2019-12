Aktivisten der Gruppe COP21 haben in Paris vor dem Eiffelturm posiert - mit Porträts des französischen Präsidenten, die sie zuvor aus Amtsstuben entwendet hatten.

Klimademo: Macron steht 100 Mal Kopf

Tom RUEDELL

Vor dem Eiffelturm in Paris haben Klimaaktivisten der Gruppierung COP21 ihrem Unmut über die Umweltpolitik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Ausdruck gegeben: 100 Demonstranten hielten das offizielle Porträt von Macron in den Händen, allerdings mit dem Kopf nach unten. Die Gruppe hatte die Porträts zuvor landesweit in Amtsstuben entwendet. Macron sei ein Heuchler, so die Botschaft - er präsentiere sich als großer Macher in Sachen Klimaschutz, aber seine Taten seien nicht ausreichend.

Die Anzahl ist ebenso symbolisch: In genau 100 Tagen sind in Frankreich Lokalwahlen. Bereits seit Februar hängen Umweltschützer das offizielle Präsidentenbild in französischen Rathäusern ab. In Lyon wurden im September zwei Aktivisten freigesprochen: Das Gericht nannte ihre Beweggründe ein "legitimes Motiv", die öffentliche Ordnung sei durch die Tat nur "sehr mäßig" gestört worden.