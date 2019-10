Wegen der anhaltenden Unruhen hat Chile die Weltklimakonferenz im Dezember abgesagt. Vor zwei Jahren gab es schon mal einen Ersatz-Ort für die Klimadiplomaten: Bonn.

International 6 4 Min.

Klima-Gipfel: Chile sagt ab - springt Bonn ein?

Wegen der anhaltenden Unruhen hat Chile die Weltklimakonferenz im Dezember abgesagt. Vor zwei Jahren gab es schon mal einen Ersatz-Ort für die Klimadiplomaten: Bonn.

(dpa) - Chile hat die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels im November abgesagt. Staatschef Sebastián Piñera begründete dies am Mittwoch in Santiago de Chile mit den anhaltenden Unruhen in seinem Land. Bei der Suche nach einer Alternative richten sich die Blicke auch auf Deutschland - genauer gesagt, auf Bonn.

Ursprünglich sollte die Weltklimakonferenz vom 2. bis zum 13. Dezember im Parque Bicentenario Cerrillos in der Hauptstadt Santiago de Chile stattfinden. Der Asien-Pazifik-Gipfel sollte seinen Höhepunkt am 16. und 17. November in der chilenischen Hauptstadt finden, doch auch dieses Treffen wurde nun von Präsident Piñera abgesagt.



Staatschef Sebastián Piñera hat die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels im November abgesagt. Foto: AFP

"Angesichts der schwierigen Umstände, die unser Land in den letzten Wochen erlebt, hat unsere Regierung beschlossen, den APEC-Gipfel in November und die COP 25 in Dezember nicht zu veranstalten", sagte Staatschef Sebastián Piñera vor der Presse im Regierungssitz Casa de la Moneda. Die Regierung müsse sich vorwiegend der Befriedung und der Ausarbeitung von Reformen widmen, die den Forderungen der Protestwelle gerecht würden.

Soeben sind wir informiert worden, dass Präsident Piñera entschieden hat, die COP25 in Santiago de Chile abzusagen. Wir sind im Kontakt mit dem UN-Klimasekretariat und der polnischen COP24-Präsidentschaft, um die Situation zu beraten. — Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) October 30, 2019

Die jährlichen Klimagipfel dienen dazu, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens voranzutreiben. Vergangenes Jahr waren im polnischen Kattowitz mehr als 20.000 Teilnehmer angereist. Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth schrieb auf Twitter, man sei im Kontakt mit dem UN-Klimasekretariat und der polnischen Präsidentschaft der vorigen Klimakonferenz, um die Situation zu beraten. UN-Klimachefin Espinosa teilte mit, man lote Alternativen aus.

Das Klimasekretariat der Vereinten Nationen hat seinen Sitz in Bonn. 2017 richtete die Stadt den Gipfel ersatzweise aus. Den Vorsitz hatte der kleine pazifische Inselstaat Fidschi, aber es wäre schwierig gewesen, dort so viele Menschen unterzubringen. Damals gab es für die Planung aber einen langen Vorlauf. Es wurde zunächst nicht damit gerechnet, dass noch am Mittwoch eine Entscheidung über einen Ersatz-Ort fallen würde.

"Jetzt muss die Bundesregierung einspringen und die Klimakonferenz am UN-Standort Bonn ausrichten", forderte Ann-Kathrin Schneider von der Umweltorganisation BUND. Die Umsetzung des Pariser Abkommens müsse trotz der Absage sichergestellt werden. Auch FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff forderte: "Die Bundesregierung muss jetzt zeigen, dass sie es mit dem Klimaschutz ernst meint und die Konferenz deshalb schnellstmöglich nach Deutschland holen."

Die #BuReg muss einspringen und die #Klimakonferenz am UN-Standort Bonn ausrichten, damit die Umsetzung des Pariser Abkommens sichergestellt wird!

Die Proteste in #Chile zeigen, dass die soziale Frage und der #Klimaschutz untrennbar sind. https://t.co/aQGbbtT0tf — BUND (@bund_net) October 30, 2019

Entwicklungsminister Gerd Müller nutzte die Absage, um für seinen Vorschlag zu werben, die Klimakonferenzen nur noch alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Die Absage sei bedauerlich, aber auch eine Gelegenheit, über das Format nachzudenken, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Es kann nicht zeitgemäß sein, dass jedes Jahr 20.000 Menschen für 14 Tage einmal um den halben Globus fliegen." Sein Vorschlag: "Auf hochrangiger Ebene finden die Treffen nur noch alle zwei Jahre statt." Dazwischen sollten die Experten regelmäßig in kleineren Formaten arbeiten.

Der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Farhan Haq, sagte, er wolle nicht darüber spekulieren, ob der Gipfel gegebenenfalls im UN-Hauptquartier in New York veranstaltet oder gar verschoben wird. Es könne aber durchaus sein, dass das südamerikanische Land Gastgeber der Konferenz bleibe, auch wenn der Austragungsort außerhalb Chiles liege.



Kein Ende der Demonstrationen in Sicht

Die massiven Demonstrationen, gegen die die Polizei hart vorging, waren von einer später zurückgenommenen Erhöhung der Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr ausgelöst worden. Später machten viele Menschen ihrem Zorn über die angesichts niedriger Löhne zu hohen Lebenshaltungskosten und die ungleiche Verteilung des Wohlstandes Luft. Es kam zu Plünderungen und Brandstiftungen, mindestens 20 Menschen starben.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Junge Frauen mit einer symbolisch auf dem Mund gemalten roten Hand nehmen an einem Protest für Sozialreformen in der Hauptstadt teil. Foto: Sebastian Brogca/Agencia Uno/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Junge Frauen mit einer symbolisch auf dem Mund gemalten roten Hand nehmen an einem Protest für Sozialreformen in der Hauptstadt teil. Foto: Sebastian Brogca/Agencia Uno/dpa Regierungskritischer Demonstranten rennen bei Zusammenstößen mit der Polizei weg. Foto: Adrien Vautier/Le Pictorium Agen "Mörderische Regierung", steht auf einem Plakat bei Aktivisten, die mit rot befleckten Kleidern bei einer Protestaktion gegen die Gewaltanwendung seitens der Sicherheitskräfte bei den Protesten auf dem Boden liegen. Fünf der 20 Todesopfer während der Protestwelle sollen nach Angaben des Nationalen Instituts für Menschenrechte (INDH) von Militärs oder Polizisten getötet worden sein. Foto: Jose Francisco Zuñiga/Agencia U Demonstranten nehmen an einem Marsch durch die Innenstadt von Santiago teil. Eine geplante Erhöhung der Nahverkehrspreise hatte den Zündstoff für die seit gut zwei Wochen anhaltenden Proteste geliefert. Foto: Samir Viveros/Agencia Uno/dpa Demonstranten bewegen sich zwischen brennenden Barrikaden. Demonstranten gingen wieder auf die Straße und forderten den Rücktritt von Präsident Pinera. Foto: Ailen Diaz/Agencia Uno/dpa Feuerwehrleute löschen einen Brand, der von Demonstranten in einem Einkaufszentrum verursacht wurde. Foto: Samir Viveros/Agencia Uno/dpa

Piñera bildete am Montag in einer Reaktion auf die Proteste die Regierung um. Acht Minister wurden ausgetauscht. Dabei kam es auch zu einer deutlichen Verjüngung. Alle zurückgetretenen Minister sind älter als 60 Jahre alt, die neuen alle unter 50. "Chile ist nicht dasselbe Land, das wir vor ein paar Wochen hatten. Chile hat sich verändert und die Regierung muss sich auch verändern", sagte Piñera bei der Vereidigung der neuen Minister. Das neue Kabinett habe die Aufgabe, einen Dialog für ein gerechteres Chile zu beginnen.

Hotelangriff in Chile: Luxemburger Karatekas treten Rückreise an Die Karate-Nationalmannschaft wird bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Chile evakuiert, nachdem kämpfende Demonstranten in das Hotel eindringen. Sie bricht ihre Teilnahme ab und kehrt nach Luxemburg zurück.

Zu den entlassenen Ministern gehört auch Andrés Chadwick, der als Innenminister von der Opposition und den Demonstranten wegen Übergriffen der Sicherheitskräfte scharf kritisiert worden war. Fünf der 20 Todesopfer während der Unruhen wurden nach Angaben des Nationalen Instituts für Menschenrechte (INDH) von Militärs oder Polizisten getötet. Andere starben bei Bränden in Supermärkten sowie einer Fabrik. Weitere 1132 Menschen seien verletzt worden und 3243 festgenommen.

Doch auch nach der Umbildung der chilenischen Regierung gehen die Proteste weiter. In den Straßen der Hauptstadt Santiago de Chile forderten am Montag erneut Tausende Menschen den Rücktritt von Präsident Sebastián Piñera, wie der Sender CNN am Dienstag (Ortszeit) berichtete. Dabei sei es zu Straßenschlachten mit den Sicherheitskräften und einem Brand an einer Hauptstraße Santiagos gekommen. Die Polizei rückte demnach mit Tränengas, Gummigeschossen und Wasserwerfern vor.