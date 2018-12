Angesichts steigender Emissionen von Treibhausgasen bedürfe es dringend einer "globalen Kraftanstrengung" um den Ausstoß deutlich zu reduzieren. Davon sei auf der Weltklimakonferenz allerdings wenig zu spüren.

Klima-Experte besorgt über stockende Verhandlungen in Kattowitz

(KNA) - Besorgt über den bisherigen Verlauf der Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz zeigt sich der Politologe Dirk Messner. "Wir treten auf der Stelle", sagte der Leiter des Instituts für Umwelt und menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen (UNU-EHS) am Sonntag im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Angesichts steigender Emissionen von klimaschädlichen Treibhausgasen bedürfe es eigentlich dringend einer "globalen Kraftanstrengung" um den Ausstoß deutlich zu reduzieren, so Messner. Davon sei auf der Weltklimakonferenz bislang allerdings wenig zu spüren. Fortschritte erkennt der Wissenschaftler bei der Erarbeitung von Verfahren, mit denen die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens überprüft werden soll. "Es wird klarere Regeln zur Messbarkeit von Klimaschutzanstrengungen geben", so Messner.

An der bis Freitag dauernden Weltklimakonferenz nehmen Vertreter aus rund 200 Ländern teil. Das 2015 in Paris beschlossene Klimaabkommen sieht vor, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Dass Brasilien die Gastgeberschaft für die Folgekonferenz von Kattowitz im kommenden Jahr absagte, nannte Messner bedenklich. "Wir stehen an einem Kipp-Punkt: Viele Regierungen, Unternehmen, Städte, Regionen tun viel für den Klimaschutz. Zugleich wenden sich wichtige Akteure ab: die US-Regierung, auch einige Regierungen in Europa, nun die kommende brasilianische Regierung." Es gehe in Kattowitz auch darum, "negative Dominoeffekte" zu verhindern.