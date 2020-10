Mitglieder der Organisation Extinction Rebellion kletterten auf das Pariser Wahrzeichen, um ein Protest-Plakat zu enthüllen.

Klima-Aktivisten klettern auf Eiffelturm

(AFP/jt) - Aktivisten der radikalen Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben am Sonntag ein Banner auf dem Eiffelturm in Paris angebracht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP nahmen etwa 20 Aktivisten an der Aktion im Inneren des Eiffelturms teil. Acht von ihnen waren über die Außenseite des Turms auf das erste Stockwerk geklettert, um das rosafarbene Transparent mit dem Schriftzug „Rebel“ („Rebelliert“) anzubringen.

Foto: AFP

Zahlreiche Touristen beobachteten die Aktion von der Place du Trocadéro-et-du-11-Novembre aus. Die acht Turmbesteiger wurden vorübergehend festgenommen und erhielten eine Gerichtsvorladung.

Ein Mitglied von Extinction Rebellion prangerte im Interview mit der AFP die Untätigkeit der französischen Regierung in Bezug auf den „Klimanotstand“ an. Durch die Corona-Pandemie werde die Botschaft der Umweltschützer nun noch deutlicher gehört. „Alles, was es brauchte, um die Wirtschaft zum Erliegen zu bringen, war ein Virus. Man sah, dass die CO2-Emissionen gestoppt werden und dass Flugzeuge am Boden gehalten werden können.“

Extinction Rebellion will in den nächsten Tagen weitere Aktionen in französischen Städten durchführen.

