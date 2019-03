Die Diskussionen um den Brexit bleiben auch Kindern nicht verborgen. Die sechsjährige Sophie aus London wendet sich in einem sorgenvollen Brief an den EU-Ratspräsidenten – und erhält prompt eine tröstende Antwort.

Kleine Britin schreibt Brief an Donald Tusk

Die Diskussionen um den Brexit bleiben auch Kindern nicht verborgen. Die sechsjährige Sophie aus London wendet sich in einem sorgenvollen Brief an den EU-Ratspräsidenten – und erhält prompt eine tröstende Antwort.

(dpa) - Mitten in der Brexit-Debatte hat ein kleines Mädchen eine Bitte an den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Die sechsjährige Sophie schrieb ihm einen Brief, den Tusk auf Instagram veröffentlichte. „Lieber Herr Tusk“, schrieb sie. „Ich lebe in Großbritannien. Ich weiß, wir verlassen die EU. Aber ich denke, dass wir Freunde bleiben sollten.“ Sie bat Tusk auch um ein signiertes Foto für ihr „Europa-Buch“. Sie malte ein Einhorn und klebte bunte Aufkleber dazu.

Tusk schrieb auf Instagram: „Wir werden immer Freunde bleiben, Sophie.“ Dazu gab es ein Herz. Viele Leute kommentierten und fügten unter dem Post weitere Herzen hinzu. "Das ist so schön, aber es macht mich so traurig!", schreibt ein Nutzer.



Brexit: Was geht noch? Wieder eine Niederlage für Theresa May, wieder keine Mehrheit in London für den Brexit-Vertrag. Nun wird der Tunnel eng und die Zeit knapp. „Die Optionen sind trostlos“, meint die Premierministerin.

Zuvor waren Tusks Instagram-Posts zum Brexit eher ironisch. Im September erntete er Kritik, als er nach einem EU-Gipfel ein Foto postete, auf dem er der britischen Premierministerin Theresa May ein Stück Kuchen anbot. „Ein Stück Kuchen, vielleicht? Sorry, ohne Kirschen.“

Dabei spielte er auf das von der EU immer wieder beklagte „Cherry Picking“ an, auf deutsch Rosinenpicken. Gemeint ist der Versuch Großbritanniens, zwar aus der EU auszutreten, aber die besten Aspekte einer EU-Mitgliedschaft zu behalten. Viele Leute kommentierten damals, Tusks Kommentar sei taktlos, weil May Diabetes habe.