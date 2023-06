Auf Basis von rund 40 Prozent der ausgezählten Stimmen erzielte die Partei Nea Dimokratia am Sonntag 40,4 Prozent - fast das gleiche Ergebnis wie bei der vorigen Abstimmung im Mai.

Deutlicher Vorsprung

Klarer Sieg für Konservative bei griechischer Parlamentswahl

Auf Basis von rund 40 Prozent der ausgezählten Stimmen erzielte die Partei Nea Dimokratia am Sonntag 40,4 Prozent - fast das gleiche Ergebnis wie bei der vorigen Abstimmung im Mai.

(dpa) - Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) des bisherigen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis hat die Parlamentswahl in Griechenland vorläufigen Ergebnissen zufolge klar gewonnen. Auf Basis von rund 40 Prozent der ausgezählten Stimmen erzielte sie am Sonntag 40,4 Prozent - fast das gleiche Ergebnis wie bei der vorigen Abstimmung im Mai. Die größte Oppositionspartei, die linke Syriza unter Alexis Tsipras, kam demnach auf 17,8 Prozent. Im Mai hatte sie sich noch 20 Prozent der Stimmen gesichert.

Weil die stärkste Partei bei dieser Wahl laut Wahlgesetz mindestens 20 Mandate zusätzlich im 300-köpfigen Parlament erhält, können die Konservativen wohl mit einer absoluten Mehrheit von rund 157 Sitzen im Parlament die künftige Regierung bilden.

Die Wahl ist der zweite Urnengang der Griechen innerhalb von fünf Wochen: Nach der vierjährigen Amtszeit der Konservativen von 2019 bis 2023 hatte es in Griechenland bereits im Mai Parlamentswahlen gegeben. Allerdings kam keine Koalition und damit auch keine Regierung zustande, weswegen neu gewählt werden musste.

Warum Mitsotakis die Neuwahlen wohl klar gewinnen wird Der konservative Regierungschef will künftig mit absoluter Mehrheit regieren. Derweil steht die politische Zukunft eines Ex-Premiers auf dem Spiel.

Sozialdemokraten abgeschlagen

Ins Parlament kommen außerdem die sozialdemokratische Pasok mit 12,9 Prozent (Mai: 11,5 Prozent), die Kommunistische Partei Griechenlands KKE mit 7,2 Prozent und die radikal rechtsnationale Partei Spartiates mit 4,8 Prozent. Auch die rechtspopulistische Partei Elliniki Lisi mit vorläufig 4,7 Prozent schafft es ins Parlament. Zudem wird voraussichtlich die ultraorthodoxe Partei Niki mit 3,8 Prozent in der Volksvertretung vertreten sein.

Für die soziale Kohäsion: Den Schwächsten helfen Das Bootsunglück vor Griechenland und die rezenten Zahlen des UNHCR zeigen: Europa stößt mit seiner Flüchtlingsabwehr an seine Begrenzungen.

Um den Einzug ins Parlament bangen muss die radikal linke Kleinpartei Plefsi Eleftherias mit 3 Prozent (Mai 2023: 2,9 Prozent). Abgeschlagen blieb die Partei Mera25 des früheren linken Finanzministers Giannis Varoufakis mit 2,2 Prozent (Mai 2023: 2,6 Prozent).

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.