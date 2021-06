Wieder sind auf dem Gelände einer "residential school" Kindergräber entdeckt worden - die Anzahl soll die bisheriger Funde übersteigen.

Kirchliches Internat

Erneut hunderte Gräber bei kanadischer Schule entdeckt

Wieder sind auf dem Gelände einer ehemaligen "residential school" Kindergräber entdeckt worden - die Anzahl soll die bisheriger Funde übersteigen. Und die Untersuchungen im ganzen Land fangen gerade erst an.

(dpa/tom) - Auf dem Gelände eines weiteren früheren Internats für indigene Kinder in der kanadischen Provinz Saskatchewan sind Medienberichten zufolge Hunderte Gräber entdeckt worden. „Die Anzahl der nicht gekennzeichneten Gräber wird die bisher bedeutendste in Kanada sein“, zitierten örtliche Medien den Bund souveräner indigener Völker (FSIN) am Mittwoch (Ortszeit). Eine genaue Zahl wurde in der Mitteilung nicht genannt. Weitere Details sollen bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt gegeben werden.

Vom 17. Jahrhundert bis in die 1990er wurden die als „residential schools“ bekannten Einrichtungen von der Regierung verwaltet und finanziert. Betreiber waren größtenteils Kirchen und religiöse Organisationen. Indigene Kinder wurden ihren Familien entrissen und in diesen Einrichtungen untergebracht, wo sie die Traditionen der europäischen Kolonialisten lernen mussten, um ihre eigenen Sprachen und Kulturen zu vergessen. Gewalt und sexueller Missbrauch gehörten in diesen Schulen zur Tagesordnung.

Bis in die 1980er unter katholischer Leitung

Das Marieval-Internat östlich der Provinzhauptstadt Regina war von 1899 bis 1997 in Betrieb, zunächst unter der Leitung der Missionschwestern Unserer Lieben Frau aus Lyon, ab 1901 bis 1979 unter der Leitung des kanadischen Ordens der Schwestern von St. Joseph aus St. Hyacinthe, Quebec. In einem Forschungsprojekt der University of Regina in Saskatchewan ist dokumentiert, dass die örtliche indigene Bevölkerung sich 1949 mit einer Petition an die Regierung wandte: „Unter Bezugnahme auf ihre Rechte aus dem 'Treaty 4' (einem Vertrag, den die Vorfahren der heutigen Cree-Indianer 1874 mit Königin Viktoria schlossen, Anm. d. Red.), forderten die Eltern im Cowessess-Reservat von der Regierung eine nicht-kirchlich betriebene Schule: 'Wir bitten um einen besseren Ausbildungsstandard, damit unsere Kinder im Geiste der Eigenständigkeit aufwachsen können.' Die Petition wurde abgelehnt.“

Das Volk der Cowessess übernahm die Einrichtung 1981 von der katholischen Kirche, 1997 wurde die Schule geschlossen und teilweise abgerissen. Die Ureinwohner hatten in den vergangenen Wochen seit dem 30. Mai das Gelände der Schule sowie einen angrenzenden Friedhof mit Radargeräten nach menschlichen Überresten abgesucht.

Die Marieval Residential School im Jahr 1923. Foto: G. C. Cowper. Canada. Department of Mines and Technical Surveys. Library and Archives Canada, PA-019389 / via Flickr

Erst Ende Mai war der Fund eines Massengrabs mit 215 Kindern bei einem anderen Internat für Indigene bekanntgeworden. Die Kamloops-Schule wurde zwischen 1890 und 1978 von der katholischen Kirche und später von der kanadischen Regierung betrieben. Nach Bekanntwerden des Falls forderten Vertreter indigener Gruppen, alle früheren Einrichtungen dieser Art untersuchen zu lassen.

The news that hundreds of unmarked graves have been found in Cowessess First Nation is absolutely tragic, but not surprising.



I urge all Canadians to stand with First Nations in this extremely difficult and emotional time. https://t.co/8SHEevtk71 — Perry Bellegarde (@perrybellegarde) June 23, 2021

Perry Bellegarde, National Chief der Assembly of First Nations, also das gewählte Oberhaupt der rund 600 indigenen Völker in Kanada, schrieb auf Twitter, die Nachricht von erneuten Funden sei „tragisch, wenn auch nicht überraschend.“ Er forderte alle Kanadier auf, in dieser „sehr schwierigen und emotionalen Zeit an der Seite der First Nations zu stehen“.

My statement on the discovery of unmarked graves near the former Marieval Indian Residential School site. pic.twitter.com/8Dyb9C7Efy — Scott Moe (@PremierScottMoe) June 24, 2021

Auch der Premierminister der Prärieprovinz Saskatchewan, Scott Moe, veröffentlichte ein Statement auf Twitter. Er nannte es „herzzerreißend“, dass „so viele Kinder ihr Leben verloren haben, nachdem man sie von ihren Familen getrennt und ihnen die Liebe und die Geborgenheit genommen hat, die nur eine Familie geben kann.“ Weitere First Nations in Saskatchewan stünden vor ähnlichen Erfahrungen, weil die Suche nach Gräbern in der ganzen Provinz fortgesetzt werde, so Moe weiter.

In Saskatoon, der mit 245.000 Einwohnern größten Stadt der Provinz Saskatchewan wurden die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Saskatchewan ist die Provinz mit der größten Anzahl an Kindern in Residential Schools bis zum Ende dieser Schulform.

Das „Residential School System“ - Instrument der Unterdrückung Die Residential Schools waren ein Instrument der kulturellen und physischen Kolonialisierung Kanadas. Sie entstanden aus den französischen Schulen der jesuitischen Missionare. Ab den 1920er-Jahren war der Besuch für die Kinder der Ureinwohner verpflichtet. Die Kinder wurden in den Einrichtungen, die meist außerhalb der Reservate lagen, von ihren Eltern ferngehalten, ihre Muttersprache wurde ihnen verboten. Es kam zu Misshandlungen, die Sterblichkeitsrate war höher als außerhalb. Bis 1969 betrieben überwiegend die katholische Kirche, aber auch diverse protestantische Kongregationen die Residential Schools. Dann griff der Staat wegen der katastrophalen Zustände ein und entzog den Kirchen nach und nach den Lehrauftrag. Insgsamt gingen rund 150.000 Kinder in Residential Schools, man weiß bislang von mehr als 4.000 Todesfällen.

Foto: Marieval Mission, Cowesses Indian Residential School in Elcapo Creek Valley, Saskatchewan, 1923 / G. C. Cowper. Canada. Department of Mines and Technical Surveys. Library and Archives Canada, PA-019389 / CC BY 2.0 / via flickr.