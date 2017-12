(dpa) – Der ehemalige Mannschafts-Arzt der US-Turnerinnen, Larry Nassar, ist laut Medienberichten wegen Besitzes von Kinderpornografie zu 60 Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe verhängte am Donnerstag ein Gericht in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan. „Er hat gezeigt, dass er nie wieder Zugang zu Kindern haben sollte“, sagte die US-Bezirksrichterin Janet Neff. Es ging in der Verhandlung um drei Fälle, für die Nassar jeweils 20 Jahre Haft erhielt.

Die Strafe wird zu der - zu erwartenden - Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs hinzugerechnet. Ein Urteil in dem zweiten Strafverfahren wird im Januar gesprochen werden. Der 54-jährige Nassar hatte sich im November in mehreren Fällen schuldig bekannt. Das Geständnis war Teil einer Abmachung mit der Staatsanwaltschaft. Ihm droht eine zusätzliche Gefängnisstrafe von 25 bis 40 Jahren. 130 Turnerinnen und Turner hatten gegen den früheren Mediziner der Michigan State University Klagen eingereicht.

In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche ehemalige Turnerinnen öffentlich Nassar des Missbrauchs beschuldigt. Zuletzt meldete sich unter anderen die dreimalige Turn-Olympiasiegerin Gabrielle Douglas und sagte, sie gehöre ebenfalls zu den Missbrauchs-Opfern. Nassar war nach fast zwei Jahrzehnten als Team-Arzt des US-Turnverbandes 2015 entlassen worden.