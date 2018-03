Das IOC will Nordkorea bei dessen Vorbereitung für die Olympischen Spiele 2020 und 2022 helfen. Dies sicherte IOC-Präsident Thomas Bach Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang zu.

Kim will zu Olympia

Das IOC will Nordkorea bei dessen Vorbereitung für die Olympischen Spiele 2020 und 2022 helfen. Dies sicherte IOC-Präsident Thomas Bach Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang zu.

(ham/SID) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un setzt seine Charmoffensive fort. Nach der Teilnahme an den Olympischen Spielen im Nachbarland Südkorea sowie dem Staatsbesuch in China, will Kim in Kürze auch mit US-Präsident Trump zusammen kommen. Nun will Nordkorea auch an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teilnehmen. Die entsprechende Zusage von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bestätigte IOC-Präsident Thomas Bach bei seiner Landung in Chinas Hauptstadt Peking nach einem dreitägigen Besuch in Nordkorea.

Xi stärkt Kim

"Sie haben uns mitgeteilt, dass sie definitiv an den Spielen 2020 und 2022 teilnehmen werden", sagte Bach. Die Gespräche mit Kim während seiner Visite in Pjöngjang bezeichnete er als "fruchtbar". Nur: Eine Überraschung ist diese Information nicht gerade. Nordkorea hat ohnehin ohne Unterbrechung seit 1992 an Olympischen Sommerspielen teil genommen. Die Teilnahme an den Winterspielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang hatte jedoch besondere Aufmerksamkeit erregt. Die offiziell noch verfeindeten Länder marschierten bei der Eröffnungsfeier zusammen ein und stellten ein gemeinsames Frauen-Eishockeyteam.

Nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA erklärte Kim Jong Un bei dem Treffen mit Bach, dass die Olympischen Spiele in Pyeongchang ein neues Kapitel in der Geschichte zwischen dem Norden und dem Süden aufgeschlagen hätten. "Zu gegebener Zeit werden wir einen Vorschlag zu einem gemeinsamen Einlauf und weiteren gemeinsamen Aktivitäten in Tokio machen", sagte Bach. Der olympische Geist habe die beiden Nachbarn "enger zusammen gebracht".