Kim Jong Un wünscht sich Besuch des Papstes

Nach südkoreanischen Angaben wünscht sich der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un einen Besuch von Papst Franziskus. Der südkoreanische Präsident Moon Jae In solle den Pontifex nächste Woche persönlich darauf ansprechen.

(dpa) - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un würde sich nach südkoreanischen Angaben über einen Besuch von Papst Franziskus freuen. Südkoreas Präsident Moon Jae In wolle eine „Einladungsbotschaft“ Kims an Franziskus übermitteln, wenn er in der nächsten Woche während eines Besuchs in Europa auch im Vatikan sei, teilte das Präsidialamt in Seoul am Dienstag mit. Kim habe gesagt, Franziskus werde „enthusiastisch willkommen geheißen“, wenn er nach Pjöngjang kommen werde.

Moon habe bei seinem jüngsten Gipfeltreffen mit Kim im vergangenen Monat vorgeschlagen, dass der Papst Nordkorea besuchen könne, sagte ein Sprecher. Franziskus empfängt Moon am 18. Oktober zu einer Privataudienz. Am Vortag hält der Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin eine Messe im Petersdom für Frieden auf der koreanischen Halbinsel. An dieser soll auch Moon teilnehmen, erklärte der Vatikan.

Nordkorea ist ein streng atheistischer Staat. Noch nie war ein Oberhaupt der katholischen Kirche dort. Nach den Worten von US-Vizepräsident Mike Pence ist Nordkorea das Land mit der schlimmsten Christenverfolgung weltweit. Menschen würden allein für den Besitz einer Bibel inhaftiert. Papst Franziskus spricht sich immer wieder für den Frieden zwischen beiden koreanischen Staaten aus. 2014 hatte der argentinische Pontifex während seiner ersten Asienreise Südkorea besucht.

Nach den schweren Spannungen im vergangenen Jahr nähern sich Süd- und Nordkorea seit Anfang dieses Jahres wieder an. Es gab seit April drei Treffen zwischen Kim und Moon, bei dem sich beide auf Maßnahmen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen, einschließlich des Abbaus militärischer Spannungen, geeinigt hatten.