Nach langer Debatte

Keine Mehrheit für Corona-Impfpflicht im Bundestag

Der Gesetzentwurf für eine Impfpflicht ab 60 Jahren ist bei der Abstimmung im Bundestag gescheitert.

(dpa) – In Deutschland wird es auch weiterhin keine Impfpflicht geben. Am Donnerstag erreichte der entsprechende Gesetzentwurf in einer namentlichen Abstimmung im Bundestag keine Mehrheit.

Die Abgeordneten können nach langer, teilweise hitziger Debatte über drei Anträge und einen Gesetzentwurf abstimmen. Über den Gesetzentwurf aus den Reihen der Mitglieder der Ampelkoalition, der eine Impfpflicht ab 60 Jahren vorsieht, stimmten die Parlamentarier bereits ab und entschieden sich gegen die Impfpflicht.

Weitere Abstimmungen über die drei Anträge folgen. Die Union hatte als Fraktion einen gestuften Impfmechanismus vorgeschlagen. Gegen eine allgemeine Impfpflicht hatten sich Abgeordnete verschiedener Fraktionen um den FDP-Abgeordneten Wolfgang Kubicki ausgesprochen. Sie schlugen stattdessen vor, weiter für das Impfen zu werben. Auch aus den Reihen der AfD gab es einen Antrag gegen eine Corona-Impfpflicht.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach äußerte sich via Twitter, wo er befürchtete, dass die „Bekämpfung von Corona im Herbst viel schwerer werden“ wird. Schuldzuweisungen seien aber wenig hilfreich, stattdessen müsse man nun weitermachen.

