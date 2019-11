Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 kann über deren Ausgang nur spekuliert werden. Selten zuvor war die Gemengelage in den USA so komplex.

International 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Kein Spaziergang für Donald Trump

Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 kann über deren Ausgang nur spekuliert werden. Selten zuvor war die Gemengelage in den USA so komplex.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington) Ein schwebendes Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, kein gesetzter Präsidentschaftskandidat bei den Demokraten und eine tiefer denn je gespaltene Nation beschreiben die Ausgangslage vor einem Wahljahr, dessen Verlauf so ungewiss bleibt wie das Ergebnis. Die große Unbekannte Erfahrene Analysten schrecken davor zurück, bei so vielen beweglichen Teilen eine Vorhersage treffen zu wollen. Niemand weiß, welche Dynamik ein Impeachment des Präsidenten im Kongress entfalten wird ...