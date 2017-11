(dpa) - In Deutschland ist ein Flüchtling aus Somalia festgenommen worden, der in seinem Heimatland die Terrormiliz Al-Shabaab unterstützt haben soll.



Der 19-Jährige sei bereits am Montag vergangener Woche in einer Berufsschule in Kaufbeuren (Bayern) gefasst worden, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München am Donnerstag. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet.

Vor der Festnahme hatten Spezialeinsatzkräfte der Polizei die Wohnung des Verdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft durchsucht, ihn dort aber nicht angetroffen. Die Behörden waren auf den 19-Jährigen aufmerksam geworden, als er in Deutschland Asyl beantragte. Bei den Angaben zu seiner Herkunft und seinem Leben seien Ermittler stutzig geworden.