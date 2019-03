Die Ukraine hat in den vergangenen Jahren schwere Zeiten durchgemacht. Besserung ist nicht in Sicht.

Katze im Sack

Françoise HANFF Die Ukraine hat in den vergangenen Jahren schwere Zeiten durchgemacht. Besserung ist nicht in Sicht.

Es waren einmal ein Schokoladenfabrikant, eine Gasprinzessin und ein Komiker ... So könnte ein modernes Politmärchen anfangen. Wenn am Sonntag in der Ukraine gewählt wird, werden genau diese Protagonisten als Präsidentschaftskandidaten antreten. Laut Umfragen hat der Spaßmacher, der politisch noch ein unbeschriebenes Blatt ist, mit rund 32 Prozent die Nase vorn. Das lässt wenig Gutes erahnen. Dabei bräuchte die Ukraine vor allem Kompetenz und Stabilität an der Spitze des Landes.

Die frühere Sowjetrepublik hat in den vergangenen Jahren schwere Zeiten durchgemacht. Und Besserung ist nicht in Sicht. Wer erinnert sich nicht an die „Orange Revolution“ 2004, den Euromaidan 2013/2014, die völkerrechtswidrige Annektierung der ukrainischen Halbinsel Krim im März 2014 durch Russland und den anschließenden noch immer schwelenden Krieg in der Ostukraine? Neben dieser offenen Wunde bleiben die vorrangigen Probleme des Landes Korruption, Reformstau und Armut.

Dem Wirtschaftsmagnaten und Millionär Petro Poroschenko ist es nicht gelungen, diese Probleme zu lösen. Für ihn ist sein Amt bis jetzt eher ein Selbstbedienungsladen gewesen. Aus diesem Grund sind seine Umfragewerte im Keller. Auch das politische Stehaufmännchen Julia Timoschenko, das seinen Reichtum vornehmlich mit Gashandel mit Russland erwirtschaftete, schneidet in den Umfragen schlecht ab. Die besten Chancen werden dem Komiker Wladimir Selenski zugerechnet. Praktischerweise macht der 41-Jährige keinen Wahlkampf, so muss er auch keine lästigen Fragen beantworten. Ohnehin scheint Selenski bloß eine Marionette des Wirtschaftsoligarchen Ihor Kolomoiski zu sein.

Bevor die Ukrainer sich für den Komiker entscheiden, sollten sie nach Italien und die USA blicken. Denn dort hat man Erfahrung mit Entertainern, die Politik machen. In dem südeuropäischen Land kann man bestaunen, in welche Abgründe Silvio Berlusconi und Beppe Grillo ihr Land bislang bugsiert haben. Und der größte Showmaster aller Zeiten – Donald Trump, wer sonst? – hat die Welt in seinen beiden ersten Amtsjahren fast aus den Angeln gehoben.

Diesen Politclowns ist gemeinsam, dass sie Populisten sind. Sie versprechen den Wählern das Blaue vom Himmel und lügen, dass sich die Balken biegen. Und die Cleveren unter ihnen bringen es sogar fertig, die Schuld für das Nichteinlösen ihrer Wahlversprechen anderen in die Schuhe zu schieben. Mit seiner Wahlkampfverweigerung hat Selenski den Populismus nun auf eine neue Ebene gehoben. Dabei ist Kritik am Regierungsstil anderer üben einfach, selbst regieren und dabei im Interesse des Landes und der Bevölkerung handeln dagegen schwierig.

Hinter der Popularität Selenskis verbirgt sich der Wunsch nach Veränderung – was auch verständlich ist. Die Bürger haben die Nase gestrichen voll von inkompetenten Profiteuren. Eine Wahl zwischen Poroschenko und Timoschenko gleicht einer Wahl zwischen Pest und Cholera. Eine Katze im Sack zu kaufen, könnte sich jedoch als weit risikoreicher entpuppen. Das Politmärchen könnte in einer Tragödie enden.