Von LW-Korrespondent Martin Dahms



Fast minütlich aktualisiert der portugiesische Zivilschutz den Stand der Dinge. Am Freitag um 15.30 Uhr brannten in Portugal 193 Feuer.

2.940 Feuerwehrleute, 924 Löschfahrzeuge und 24 Flugzeuge waren im Einsatz im Kampf gegen die Flammen.







Der schlimmste Waldbrand wütete in der Gegend von Nisa, in der Mitte des Landes an der Grenze zu Spanien.







Kein Ende ist absehbar





Portugal brennt, und kein Ende ist absehbar ...